Невероятный пирог 'Рождественская звезда': идеальная выпечка на праздник

Рождество – это очень семейный, теплый и атмосферный праздник. Для семейных посиделок и чаепития должны быть соответствующие десерты и выпечка. Именно таким является сдобный пирог с маковой начинкой "Рождественская звезда". Он не только очень вкусный, но и довольно эффектный. Благодаря интересной форме он точно порадует вас и ваших близких.

Рецептом рождественского пирога поделилась фудблогер mashka_salei. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл

сахар – 100 г

свежие дрожжи – 30 г

ванильный сахар –

соль – 1 ч. л.

яйцо – 1 шт

мука – 550-600 г

масло сливочное – 100 г

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Для начинки:

мак – 500 г

Для смазки:

желток+молоко

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить опару. В миске смешать теплое молоко, дрожжи и 1 ст. л. сахара.

2. В качестве дрожжей растворятся добавить 5 ст. л. муки. Перемешать, накрыть пленкой и оставить на 20 минут в теплом месте.

3. Когда подойдет опара, добавить яйцо, соль, остаток сахара и ванильного сахара. Перемешать.

4. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.

5. Добавить сливочное масло. Накрыть пищевой плёнкой и оставить на 1 час в теплом месте.

6. Тесто разделить на 4 части, каждую из которых раскатать в тонкий пласт.

7. Сформировать пирог: первый пласт равномерно намазать маком – накрыть вторым пластом – намазать маком – накрыть третьим пластом – выложить четвертый пласт. Закрепить бока.

8. С помощью кольца легко прижать в центре пирог. От образовавшегося круга сделать 16 равномерных надрезов. Каждые два надреза закрутить и закрепить друг к другу.

9. Готовый пирог оставить на 30 минут, после чего смазать молоком с желтком. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

10. Готовый пирог накрыть на 5 минут фольгой.

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