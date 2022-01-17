Невероятный пирог с яблоками и заварным кремом к чаю: в разы лучше, чем тертый
Такой яблочный пирог – это именно то, что нужно к уютному чаепитию в холодные зимние вечера. По технологии приготовления десерт чем-то напоминает тертый пирог, но по вкусу получается еще более нежным и легким. Ведь карамелизированные яблоки и заварной крем – это идеальный тандем.
Рецептом яблочного пирога с заварным кремом поделилась фудблогер Кристина Команюк. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Основание:
масло сливочное 82% – 80 г
желток – 2 шт
мука рисовая – 120 г
подсластитель
Начинка яблочная:
яблоко – 400 г
вода – 70 мл
корица
подсластитель
Начинка -крем:
молоко – 500 мл
яйца – 2 шт
крахмал кукурузный – 60 г
масло сливочное 82% – 50 г
ваниль
подсластитель
Способ приготовления:
1. Приготовление яблочной начинки. Яблоки порезать кубиками. Смешать их корицей, подсластителем и водой. Тушить на сковороде 2-5 минут.
2. Приготовление основания. Масло измельчить. смешать с желтками и мукой. Замесить тесто и положить в холодильник.
3. Приготовление крема. Смешайте все ингредиенты и варите до загустения. Снять с огня, добавить масло и перемешать.
4. Формирование десерта. (форма 20*20 см). Из 2\3 части теста сделать дно и бортики. Остальное тесто положить в холодильник.
5. Выложить слой яблок и крем.
6. Натереть тесто на терке и посыпать пирог.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут. Охладить и поставить в холодильник на 3 часа.
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