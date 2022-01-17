Невероятный пирог с яблоками и заварным кремом к чаю: в разы лучше, чем тертый

Такой яблочный пирог – это именно то, что нужно к уютному чаепитию в холодные зимние вечера. По технологии приготовления десерт чем-то напоминает тертый пирог, но по вкусу получается еще более нежным и легким. Ведь карамелизированные яблоки и заварной крем – это идеальный тандем.

Рецептом яблочного пирога с заварным кремом поделилась фудблогер Кристина Команюк. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Основание:

масло сливочное 82% – 80 г

желток – 2 шт

мука рисовая – 120 г

подсластитель

Начинка яблочная:

яблоко – 400 г

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вода – 70 мл

корица

подсластитель

Начинка -крем:

молоко – 500 мл

яйца – 2 шт

крахмал кукурузный – 60 г

масло сливочное 82% – 50 г

ваниль

подсластитель

Способ приготовления:

1. Приготовление яблочной начинки. Яблоки порезать кубиками. Смешать их корицей, подсластителем и водой. Тушить на сковороде 2-5 минут.

2. Приготовление основания. Масло измельчить. смешать с желтками и мукой. Замесить тесто и положить в холодильник.

3. Приготовление крема. Смешайте все ингредиенты и варите до загустения. Снять с огня, добавить масло и перемешать.

4. Формирование десерта. (форма 20*20 см). Из 2\3 части теста сделать дно и бортики. Остальное тесто положить в холодильник.

5. Выложить слой яблок и крем.

6. Натереть тесто на терке и посыпать пирог.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут. Охладить и поставить в холодильник на 3 часа.

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