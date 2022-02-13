Невероятный салат "Сердцеедка" с куриными сердечками: из чего приготовить
Салат из куриных сердечек – это просто находка для всех хозяек. Удачное сочетание продуктов, невероятный вкус, простая технология приготовления и ингредиенты, которые всегда найдутся в холодильнике – что может быть лучше? Недаром он получил свое название, потому что точно покорит ваши сердца.
Рецепт салата из куриных сердечек опубликовали в кулинарном блоге meshaem.food в Instagram.
Ингредиенты:
куриные сердечки – 400 г
яйца – 4 шт
сыр твердый – 70 г
лук репчатый – 1 шт
сметана – 2 ст. л.
горчица
зелень
соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварить куриные сердечки и порезать на 4 части.
2. Лук нарезать полукольцами и замариновать в уксусе на 30 минут.
3. Яйца отварить и нарезать кубиками.
4. Сыр натереть на терке.
5. Зелень измельчить.
6. Смешайте все ингредиенты. Посолить и поперчить.
7. Заправить сметаной и горчицей.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат с куриной печенью.