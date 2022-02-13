Невероятный салат 'Сердцеедка' с куриными сердечками: из чего приготовить

Салат из куриных сердечек – это просто находка для всех хозяек. Удачное сочетание продуктов, невероятный вкус, простая технология приготовления и ингредиенты, которые всегда найдутся в холодильнике – что может быть лучше? Недаром он получил свое название, потому что точно покорит ваши сердца.

Рецепт салата из куриных сердечек опубликовали в кулинарном блоге meshaem.food в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 400 г

яйца – 4 шт

сыр твердый – 70 г

лук репчатый – 1 шт

сметана – 2 ст. л.

горчица

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварить куриные сердечки и порезать на 4 части.

2. Лук нарезать полукольцами и замариновать в уксусе на 30 минут.

3. Яйца отварить и нарезать кубиками.

4. Сыр натереть на терке.

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5. Зелень измельчить.

6. Смешайте все ингредиенты. Посолить и поперчить.

7. Заправить сметаной и горчицей.

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