Чтобы не тратить время на пропаривание капусты для голубцов – сделайте ленивый вариант такого блюда. Овощ нужно будет просто порезать – это будет гораздо быстрее. А потому, что изделия запекаются в духовке, получаются они достаточно нежирными.

Идея приготовления ленивых нежирных голубцов для детей опубликована на странице фудблогера с ником mami davii в Instagram. Соус сделает изделия очень сочными.

Ингредиенты:

куриный фарш (или другой вид мяса)

рис

лук

морковь

капуста молодая

специи (сухой чеснок, паприка, базилик)

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Ингредиенты для соуса:

сметана или йогурт греческий – 3 ст.л.

помидор или томатный соус

Способ приготовления:

1. Капусту нужно нашатковать.

2. Залить крутым кипятком на 20 минут.

3. Рис промыть и приготовить до готовности.

4. Лук и морковь немного протушить на сковороде с маслом ГХІ.

5. К готовому рису добавить фарш, лук с тушеной морковью, и капусту, предварительно отжатую от воды и специй.

6. Сформировать голубцы.

7. Для соуса натереть помидор без кожуры.

8. Добавить сметану 3 ст.л. и воду.

9. Залить соусом голубцы и готовить.

10. Поставить в духовку при температуре 180 градусов 40-50 минут под фольгой.

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