Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям
Чтобы не тратить время на пропаривание капусты для голубцов – сделайте ленивый вариант такого блюда. Овощ нужно будет просто порезать – это будет гораздо быстрее. А потому, что изделия запекаются в духовке, получаются они достаточно нежирными.
Идея приготовления ленивых нежирных голубцов для детей опубликована на странице фудблогера с ником mami davii в Instagram. Соус сделает изделия очень сочными.
Ингредиенты:
- куриный фарш (или другой вид мяса)
- рис
- лук
- морковь
- капуста молодая
- специи (сухой чеснок, паприка, базилик)
Ингредиенты для соуса:
- сметана или йогурт греческий – 3 ст.л.
- помидор или томатный соус
Способ приготовления:
1. Капусту нужно нашатковать.
2. Залить крутым кипятком на 20 минут.
3. Рис промыть и приготовить до готовности.
4. Лук и морковь немного протушить на сковороде с маслом ГХІ.
5. К готовому рису добавить фарш, лук с тушеной морковью, и капусту, предварительно отжатую от воды и специй.
6. Сформировать голубцы.
7. Для соуса натереть помидор без кожуры.
8. Добавить сметану 3 ст.л. и воду.
9. Залить соусом голубцы и готовить.
10. Поставить в духовку при температуре 180 градусов 40-50 минут под фольгой.
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