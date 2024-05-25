Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
225
Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

Чтобы не тратить время на пропаривание капусты для голубцов – сделайте ленивый вариант такого блюда. Овощ нужно будет просто порезать – это будет гораздо быстрее. А потому, что изделия запекаются в духовке, получаются они достаточно нежирными.

Идея приготовления ленивых нежирных голубцов для детей опубликована на странице фудблогера с ником mami davii в Instagram. Соус сделает изделия очень сочными.

Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

Ингредиенты:

  • куриный фарш (или другой вид мяса)
  • рис
  • лук
  • морковь
  • капуста молодая
  • специи (сухой чеснок, паприка, базилик)
Видео дня

Ингредиенты для соуса:

  • сметана или йогурт греческий – 3 ст.л.
  • помидор или томатный соус

Способ приготовления:

Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

1. Капусту нужно нашатковать.

2. Залить крутым кипятком на 20 минут.

3. Рис промыть и приготовить до готовности.

Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

4. Лук и морковь немного протушить на сковороде с маслом ГХІ.

5. К готовому рису добавить фарш, лук с тушеной морковью, и капусту, предварительно отжатую от воды и специй.

Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

6. Сформировать голубцы.

7. Для соуса натереть помидор без кожуры.

Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

8. Добавить сметану 3 ст.л. и воду.

Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

9. Залить соусом голубцы и готовить.

10. Поставить в духовку при температуре 180 градусов 40-50 минут под фольгой.

Нежирные голубцы, для которых не нужно парить капусту: понравятся даже детям

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты