Нежирный хек в кляре: как сделать блюдо полезным
Рыбу в кляре часто подают на праздники и готовят прямо на обед. Но такое блюдо считается достаточно жирным, ведь жарится на растительном масле. Поэтому если вы не хотите отказываться от кляра и сделать продукт более полезным – можете воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления хека в кляре на пару опубликована на странице фудблогера Нины Ткач с ником ninatkachseniak в Instagram.
Ингредиенты:
- филе хека
- яйца
- мука
- специи
Способ приготовления:
1. Филе хека промыть, высушить бумажным полотенцем и порезать на кусочки.
2. Приготовить в одной посуде яйцо взбитое вручную вилкой.
3. В другую мисочку насыпать муку.
4. Тем временем разогреть сковороду.
5. Обвалять филе сначала в муке, затем в яйце.
6. Выложить на сковороду и легко обжарить с обеих сторон, чтобы схватилось яйцо.
7. Выложить рыбу в мультиварку и приготовить в режиме на пару 15 минут.
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