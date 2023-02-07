Рыбу в кляре часто подают на праздники и готовят прямо на обед. Но такое блюдо считается достаточно жирным, ведь жарится на растительном масле. Поэтому если вы не хотите отказываться от кляра и сделать продукт более полезным – можете воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления хека в кляре на пару опубликована на странице фудблогера Нины Ткач с ником ninatkachseniak в Instagram.

Ингредиенты:

филе хека

яйца

мука

специи

Способ приготовления:

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1. Филе хека промыть, высушить бумажным полотенцем и порезать на кусочки.

2. Приготовить в одной посуде яйцо взбитое вручную вилкой.

3. В другую мисочку насыпать муку.

4. Тем временем разогреть сковороду.

5. Обвалять филе сначала в муке, затем в яйце.

6. Выложить на сковороду и легко обжарить с обеих сторон, чтобы схватилось яйцо.

7. Выложить рыбу в мультиварку и приготовить в режиме на пару 15 минут.

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