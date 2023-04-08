"Тирамису" – это не только популярный итальянский десерт, но и паска. В основе такого десерта кисломолочный творог. Массу выпекать не придется, ведь она отлично застывает в холодильнике.

Идея приготовления творожной паски "Тирамису" без выпечки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_shemelina9 в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 400 грамм

сливочное масло – 100 грамм

сгущенка – 60 мл

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сметана – 2 столовые ложки

кофе растворимый – 1 чашка

печенье савоярди – 12 штук

сахар – 3 столовые ложки

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог, мягкое сливочное масло, сгущенку, сметану и сахар взбиваем блендером до однородности.

2. Кофе завариваем и выливаем в тарелку.

3. Форму переворачиваем (верх должен быть внизу).

4. Застилаем марлей, накладываем слой (2-3 см) творожной массы.

5. Печенье погружаем в кофе и выкладываем наверх, далее снова творожная масса, печенье с кофе, масса, печенье и так далее.

6. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

7. Переворачиваем форму, посыпаем какао.

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