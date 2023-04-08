Нежная сырная паска "Тирамису": выпекать не придется
"Тирамису" – это не только популярный итальянский десерт, но и паска. В основе такого десерта кисломолочный творог. Массу выпекать не придется, ведь она отлично застывает в холодильнике.
Идея приготовления творожной паски "Тирамису" без выпечки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_shemelina9 в Instagram.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 400 грамм
- сливочное масло – 100 грамм
- сгущенка – 60 мл
- сметана – 2 столовые ложки
- кофе растворимый – 1 чашка
- печенье савоярди – 12 штук
- сахар – 3 столовые ложки
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог, мягкое сливочное масло, сгущенку, сметану и сахар взбиваем блендером до однородности.
2. Кофе завариваем и выливаем в тарелку.
3. Форму переворачиваем (верх должен быть внизу).
4. Застилаем марлей, накладываем слой (2-3 см) творожной массы.
5. Печенье погружаем в кофе и выкладываем наверх, далее снова творожная масса, печенье с кофе, масса, печенье и так далее.
6. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.
7. Переворачиваем форму, посыпаем какао.
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