Нежная сырная паска "Тирамису": выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Нежная сырная паска 'Тирамису': выпекать не придется

"Тирамису" – это не только популярный итальянский десерт, но и паска. В основе такого десерта кисломолочный творог. Массу выпекать не придется, ведь она отлично застывает в холодильнике.

Идея приготовления творожной паски "Тирамису" без выпечки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_shemelina9 в Instagram.

Нежная сырная паска ''Тирамису'': выпекать не придется

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 400 грамм
  • сливочное масло – 100 грамм
  • сгущенка – 60 мл
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  • сметана – 2 столовые ложки
  • кофе растворимый – 1 чашка
  • печенье савоярди – 12 штук
  • сахар – 3 столовые ложки

Способ приготовления:

Нежная сырная паска ''Тирамису'': выпекать не придется

1. Кисломолочный творог, мягкое сливочное масло, сгущенку, сметану и сахар взбиваем блендером до однородности.

2. Кофе завариваем и выливаем в тарелку.

Нежная сырная паска ''Тирамису'': выпекать не придется

3. Форму переворачиваем (верх должен быть внизу).

Нежная сырная паска ''Тирамису'': выпекать не придется

4. Застилаем марлей, накладываем слой (2-3 см) творожной массы.

5. Печенье погружаем в кофе и выкладываем наверх, далее снова творожная масса, печенье с кофе, масса, печенье и так далее.

Нежная сырная паска ''Тирамису'': выпекать не придется

6. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Нежная сырная паска ''Тирамису'': выпекать не придется

7. Переворачиваем форму, посыпаем какао.

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