Чтобы грудинка свинины получилась мягкой и сочной – ее можно потушить в пиве. Такое мясо можно подать вместо подливки или даже вместо стакана. Подойдет любой гарнир.

Идея приготовления тушеной свинины в пиве опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Чеснок лучше не выжимать, а именно измельчить крупными кусочками – так будет гораздо ароматнее.

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Ингредиенты:

свинина (грудинка) – 1 кг.

пиво светлое – 1 банка

соевый соус – 75 мл.

чеснок – 5-6 зубчиков

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

хмели-сунели, паприка – по 1 ч.л.

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Помытую и обсушенную бумажным полотенцем грудку порезать на грубые порционные кусочки.

2. Выложить на разогретую сковороду и поджарить на сильном огне до зарумянивания.

3. Перевернуть. Когда зарумянится другая сторона – влить пиво, соевый соус.

4. Добавить грубо порезанный чеснок и все специи.

5. После закипания сделать минимальный огонь, накрыть крышкой и тушить до готовности мяса. Это занимает примерно 1 час. 50 минут. За время приготовления перевернуть один раз.

6. Проделать отверстие для выхода пара и готовить до момента, пока жидкость почти не испарится.

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