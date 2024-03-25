Нежная тушеная свинина в пиве: просто тает во рту
Чтобы грудинка свинины получилась мягкой и сочной – ее можно потушить в пиве. Такое мясо можно подать вместо подливки или даже вместо стакана. Подойдет любой гарнир.
Идея приготовления тушеной свинины в пиве опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Чеснок лучше не выжимать, а именно измельчить крупными кусочками – так будет гораздо ароматнее.
Ингредиенты:
- свинина (грудинка) – 1 кг.
- пиво светлое – 1 банка
- соевый соус – 75 мл.
- чеснок – 5-6 зубчиков
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- хмели-сунели, паприка – по 1 ч.л.
- черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Помытую и обсушенную бумажным полотенцем грудку порезать на грубые порционные кусочки.
2. Выложить на разогретую сковороду и поджарить на сильном огне до зарумянивания.
3. Перевернуть. Когда зарумянится другая сторона – влить пиво, соевый соус.
4. Добавить грубо порезанный чеснок и все специи.
5. После закипания сделать минимальный огонь, накрыть крышкой и тушить до готовности мяса. Это занимает примерно 1 час. 50 минут. За время приготовления перевернуть один раз.
6. Проделать отверстие для выхода пара и готовить до момента, пока жидкость почти не испарится.
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