Нежная творожная запеканка, как в детском саду: готовится без муки
В детском саду готовят самую вкусную и полезную запеканку. В составе нет муки, поэтому тесто получается легким. А для того, чтобы оно держало форму и не разваливалось, следует добавить отварные цельнозерновые макароны.
Идея приготовления сырной запеканки, как в детском саду, опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Текстура получается очень нежной и пышной.
Ингредиенты:
- 350 г сыра
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сметаны
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванилина
- 50 г. изюма
- 100 г макарон
Способ приготовления:
1. К сыру добавляем яйцо, сметану.
2. Засыпаем сахар, ванилин и блендером взбиваем все ингредиенты до однородности.
3. Макароны отвариваем в кипящей воде 4 минуты.
4. К творожной массе добавляем изюм (предварительно заливаем их кипятком, хорошо промываем и просушиваем полотенцем) и готовые макароны.
5. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.
6. Перекладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую духовку на 25-30 минут.
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