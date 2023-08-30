В детском саду готовят самую вкусную и полезную запеканку. В составе нет муки, поэтому тесто получается легким. А для того, чтобы оно держало форму и не разваливалось, следует добавить отварные цельнозерновые макароны.

Идея приготовления сырной запеканки, как в детском саду, опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Текстура получается очень нежной и пышной.

Ингредиенты:

350 г сыра

1 яйцо

2 ст.л. сметаны

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3 ст.л. сахара

1 ч.л. ванилина

50 г. изюма

100 г макарон

Способ приготовления:

1. К сыру добавляем яйцо, сметану.

2. Засыпаем сахар, ванилин и блендером взбиваем все ингредиенты до однородности.

3. Макароны отвариваем в кипящей воде 4 минуты.

4. К творожной массе добавляем изюм (предварительно заливаем их кипятком, хорошо промываем и просушиваем полотенцем) и готовые макароны.

5. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.

6. Перекладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую духовку на 25-30 минут.

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