Нежная творожная запеканка, которую можно есть на ночь: готовится без муки
Из творога можно готовить не только сырники и вареники, но еще и вкусные пироги и запеканки. Для яркого вкуса в основу лучше всего добавить ягоды, фрукты, орехи, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки с ягодами и манной крупой вместо муки.
Видео дня
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 500 г
- подсластитель/сахар – 40 г
- яйца – 3 шт.
- ванильный экстракт/сахар
- манная крупа – 3,5 ст. л.
- разрыхлитель – 7 г (1 ч.л)
- соль – щепотка
- ягоды
Способ приготовления:
1. Соедините в миске все ингредиенты кроме голубики и перебейте блендером, чтобы не было комочков сыра.
2. Добавьте ягоды, перемешайте и выложите в форму для выпечки, выровняйте и по желанию выложите ягоды сверху.
3. Выпекайте в духовке сначала при 160 С 30 минут, а затем при 180 С еще примерно 15-20 минут, до золотого цвета.
Дайте полностью остыть и достаньте из формы.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: