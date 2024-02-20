Из творога можно готовить не только сырники и вареники, но еще и вкусные пироги и запеканки. Для яркого вкуса в основу лучше всего добавить ягоды, фрукты, орехи, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки с ягодами и манной крупой вместо муки.

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Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г

подсластитель/сахар – 40 г

яйца – 3 шт.

ванильный экстракт/сахар

манная крупа – 3,5 ст. л.

разрыхлитель – 7 г (1 ч.л)

соль – щепотка

ягоды

Способ приготовления:

1. Соедините в миске все ингредиенты кроме голубики и перебейте блендером, чтобы не было комочков сыра.

2. Добавьте ягоды, перемешайте и выложите в форму для выпечки, выровняйте и по желанию выложите ягоды сверху.

3. Выпекайте в духовке сначала при 160 С 30 минут, а затем при 180 С еще примерно 15-20 минут, до золотого цвета.

Дайте полностью остыть и достаньте из формы.

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