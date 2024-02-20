Нежная творожная запеканка, которую можно есть на ночь: готовится без муки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Готовая запеканка

Из творога можно готовить не только сырники и вареники, но еще и вкусные пироги и запеканки. Для яркого вкуса в основу лучше всего добавить ягоды, фрукты, орехи, шоколад.

Вкусная запеканка из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки с ягодами и манной крупой вместо муки.

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 500 г
  • подсластитель/сахар – 40 г
  • яйца – 3 шт. 
  • ванильный экстракт/сахар
  • манная крупа – 3,5 ст. л. 
  • разрыхлитель – 7 г (1 ч.л)
  • соль – щепотка
  • ягоды

Способ приготовления: 

1. Соедините в миске все ингредиенты кроме голубики и перебейте блендером, чтобы не было комочков сыра.

Творожная масса

2. Добавьте ягоды, перемешайте и выложите в форму для выпечки, выровняйте и по желанию выложите ягоды сверху. 

Приготовление творожной основы для десерта

3. Выпекайте в духовке сначала при 160 С 30 минут, а затем при 180 С еще примерно 15-20 минут, до золотого цвета.

Сколько выпекать запеканку

Дайте полностью остыть и достаньте из формы. 

Готовая творожная запеканка

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