Нежная запеканка из творога, которая всегда держит форму: что добавить вместо муки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Нежная запеканка из творога, которая всегда держит форму: что добавить вместо муки

Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. В то же время запеканку можно приготовить без муки, заменив ее манкой.

В одном из блогов о правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт творожной запеканки без муки и сахара, которая получается очень нежной и держит форму.

Рецепт творожной запеканки без муки и сахара

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • сметана – 3 ст. л.
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  • яйца куриные – 2 шт
  • манка – 3 ст. л.
  • подсластитель
  • ваниль
  • соль

Способ приготовления:

1. Смешать поочередно все ингредиенты, перемешать ложкой или взбить до однородности блендером.

Что добавить в творожную запеканку, чтобы она держала форму

2. Получившуюся массу выложить в форму для запекания.

Творожная запеканка без муки и сахара

3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 45-60 минут.

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