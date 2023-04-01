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Нежная запеканка из творога, которая всегда держит форму: что добавить вместо муки
Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. В то же время запеканку можно приготовить без муки, заменив ее манкой.
В одном из блогов о правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт творожной запеканки без муки и сахара, которая получается очень нежной и держит форму.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- сметана – 3 ст. л.
- яйца куриные – 2 шт
- манка – 3 ст. л.
- подсластитель
- ваниль
- соль
Способ приготовления:
1. Смешать поочередно все ингредиенты, перемешать ложкой или взбить до однородности блендером.
2. Получившуюся массу выложить в форму для запекания.
3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 45-60 минут.
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