Нежнейшая творожная запеканка без муки за 5 минут: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Нежнейшая творожная запеканка без муки за 5 минут: рецепт

Нежная, воздушная и легкая творожная запеканка – это идеальный вариант завтрака или вкусного десерта. Если вы не хотите тратить много времени на приготовление, то лакомство можно приготовить в микроволновке всего за 5 минут. К тому же, если заменить муку крахмалом, запеканка получится менее калорийной.

Рецептом творожной запеканки в микроволновке, которую можно приготовить за 5 минут, поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Творожная запеканка в микроволновке

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 400 г

  • сахар – 50 г

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  • яйца – 3 шт

  • сметана – 90 г

  • крахмал – 45 г

  • ванильный сахар – 1 ч. л.

Кисломолочный творог для запеканки

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца, сахар, ванильный сахар и сметану до однородности.

Процесс приготовления

2. Добавить крахмал и перемешать.

3. Запекать в микроволновке 5 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить творожную запеканку, как в детском саду.

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