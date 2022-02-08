Нежнейшая творожная запеканка без муки за 5 минут: рецепт

Нежная, воздушная и легкая творожная запеканка – это идеальный вариант завтрака или вкусного десерта. Если вы не хотите тратить много времени на приготовление, то лакомство можно приготовить в микроволновке всего за 5 минут. К тому же, если заменить муку крахмалом, запеканка получится менее калорийной.

Рецептом творожной запеканки в микроволновке, которую можно приготовить за 5 минут, поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 400 г

сахар – 50 г

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яйца – 3 шт

сметана – 90 г

крахмал – 45 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца, сахар, ванильный сахар и сметану до однородности.

2. Добавить крахмал и перемешать.

3. Запекать в микроволновке 5 минут.

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