Картофельное пюре – это блюдо, любимое миллионами людей с детства. У каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления картофельного пюре. Однако, вряд ли кто-нибудь откажется узнать, как именно готовит это блюдо звездный шеф-повар.

Речь идет об известном на весь мир Экторе Хименесе-Браво, который в Instagram представил собственное видение приготовления картофельного пюре. Он рассчитал идеальные пропорции для создания подлинного шедевра из обычного картофеля. Кроме того, приготовление картофельного пюре по рецепту от Хименес-Браво существенно отличается от привычного нам.

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Ингредиенты

Картофель – 500 гр

Сливочное масло – 50 гр

Молоко – 50 мл

Чеснок - 1 зубчик

Масло - 20 мл

Зелень - 10 гр

Способ приготовления

1. Отварной картофель выжать через пресс, после чего протереть через сито.

2. Чеснок полить маслом и запечь в духовке.

3. Переложить картофель в сотейник и варить на маленьком огне, параллельно добавляя масло и масло.

4. Снять с огня, размешивая добавить молоко.

5. Добавить зелень и чеснок и снова хорошо перемешать.

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