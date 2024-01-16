Нежнейшее картофельное пюре: какой ингредиент полностью изменит привычное блюдо
Картофельное пюре – это блюдо, любимое миллионами людей с детства. У каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления картофельного пюре. Однако, вряд ли кто-нибудь откажется узнать, как именно готовит это блюдо звездный шеф-повар.
Речь идет об известном на весь мир Экторе Хименесе-Браво, который в Instagram представил собственное видение приготовления картофельного пюре. Он рассчитал идеальные пропорции для создания подлинного шедевра из обычного картофеля. Кроме того, приготовление картофельного пюре по рецепту от Хименес-Браво существенно отличается от привычного нам.
Ингредиенты
- Картофель – 500 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Молоко – 50 мл
- Чеснок - 1 зубчик
- Масло - 20 мл
- Зелень - 10 гр
Способ приготовления
1. Отварной картофель выжать через пресс, после чего протереть через сито.
2. Чеснок полить маслом и запечь в духовке.
3. Переложить картофель в сотейник и варить на маленьком огне, параллельно добавляя масло и масло.
4. Снять с огня, размешивая добавить молоко.
5. Добавить зелень и чеснок и снова хорошо перемешать.
На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты из картофеля: