Нежнейшие сырники в духовке: блюдо, которое точно понравится детям

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Нежнейшие сырники в духовке: блюдо, которое точно понравится детям

На первый взгляд может показаться, что сырники – это элементарное блюдо. Но на самом деле с их приготовлением часто возникают проблемы. Тесто может растечься по сковороде или серединка останется сырой. Поэтому важно знать, как правильно приготовить это блюдо.

А еще сырники можно готовить с разнообразными ягодами и фруктами. Вот, например, фудблогер Анна Филь в Instagram предложила рецепт приготовления сырников с добавлением персиков. Она отметила, что блюдо никогда не получится сухим и понравится даже детям.

Нежнейшие сырники в духовке: блюдо, которое точно понравится детям

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 500 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Ванильный сахар – 1 уп
  • Яйца – 2 шт
  • Сметана – 100 гр
  • Манная крупа – 20 гр
  • Кукурузный крахмал – 20 гр
  • Ягоды или фрукты

Способ приготовления

1.К кисломолочному сыру добавляем сахар, ванильный сахар, яйца, сметану, манную крупу и крахмал. С помощью блендера взбиваем все в однородную массу.

Нежнейшие сырники в духовке: блюдо, которое точно понравится детям

2. В формы для кексов выкладываем творожную массу. По желанию добавляем нарезанные абрикосы.

Нежнейшие сырники в духовке: блюдо, которое точно понравится детям

3. Ставим в предварительно разогретую духовку с температурой 160° на 30-40 минут.

Нежнейшие сырники в духовке: блюдо, которое точно понравится детям

4. Подавать со сметаной или вареньем

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