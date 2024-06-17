На первый взгляд может показаться, что сырники – это элементарное блюдо. Но на самом деле с их приготовлением часто возникают проблемы. Тесто может растечься по сковороде или серединка останется сырой. Поэтому важно знать, как правильно приготовить это блюдо.

А еще сырники можно готовить с разнообразными ягодами и фруктами. Вот, например, фудблогер Анна Филь в Instagram предложила рецепт приготовления сырников с добавлением персиков. Она отметила, что блюдо никогда не получится сухим и понравится даже детям.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 500 гр

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 1 уп

Яйца – 2 шт

Сметана – 100 гр

Манная крупа – 20 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Ягоды или фрукты

Способ приготовления

1.К кисломолочному сыру добавляем сахар, ванильный сахар, яйца, сметану, манную крупу и крахмал. С помощью блендера взбиваем все в однородную массу.

2. В формы для кексов выкладываем творожную массу. По желанию добавляем нарезанные абрикосы.

3. Ставим в предварительно разогретую духовку с температурой 160° на 30-40 минут.

4. Подавать со сметаной или вареньем

На OBOZ.UA есть и другие рецепты сырников: