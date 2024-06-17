Нежнейшие сырники в духовке: блюдо, которое точно понравится детям
На первый взгляд может показаться, что сырники – это элементарное блюдо. Но на самом деле с их приготовлением часто возникают проблемы. Тесто может растечься по сковороде или серединка останется сырой. Поэтому важно знать, как правильно приготовить это блюдо.
А еще сырники можно готовить с разнообразными ягодами и фруктами. Вот, например, фудблогер Анна Филь в Instagram предложила рецепт приготовления сырников с добавлением персиков. Она отметила, что блюдо никогда не получится сухим и понравится даже детям.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 500 гр
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 1 уп
- Яйца – 2 шт
- Сметана – 100 гр
- Манная крупа – 20 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Ягоды или фрукты
Способ приготовления
1.К кисломолочному сыру добавляем сахар, ванильный сахар, яйца, сметану, манную крупу и крахмал. С помощью блендера взбиваем все в однородную массу.
2. В формы для кексов выкладываем творожную массу. По желанию добавляем нарезанные абрикосы.
3. Ставим в предварительно разогретую духовку с температурой 160° на 30-40 минут.
4. Подавать со сметаной или вареньем
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