Нежнейший чизкейк из крем-сыра и сливок: просто тает во рту
Чизкейк – это нежный сырный пирог, который обожают практически все. К тесту часто добавляют цукаты, орехи или сухофрукты, а сверху поливают растопленным шоколадом. Но сегодня предлагаем вам рецепт совсем другого чизкейка, для приготовления которого используется не домашний творог, а крем-сыр.
Использование этого вида сыра делает его очень нежным и легким. Рецептом приготовления нежнейшего чизкейка в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.
Ингредиенты
- Крем-сыр – 500 гр
- Сливки 33% – 360 гр
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 100 гр
- Крахмал – 20 гр
Способ приготовления
1.Яйца смешать с сахаром, добавить крем-сыр и крахмал и снова перемешать.
2. Добавляем сливки и перемешиваем лопаткой или миксером на низких оборотах.
3. Форму диаметром 18 см смазываем сливочным маслом или застилаем пергаментом и выливаем в нее полученную смесь.
4. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 30 минут, после чего увеличиваем температуру до 210 градусов и выпекаем еще 7 минут.
5. Осторожно вынимаем чизкейк из духовки и даем полностью остыть. Отправляем холодный чизкейк в холодильник на 7-8 часов.
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