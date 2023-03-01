Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое можно готовить в духовке, микроволновке, пару или сковороде. Для того чтобы он был особенно нежным, советуют готовить омлет на молоке или без него и добавлять сливочное масло.

Фудблогер Анна с ником ann_kiper на своей странице в Instagram поделилась рецептом французского омлета без молока, который получается очень нежным.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сливочное массо – 20 г

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

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1. В глубокую миску разбить яйца и тщательно взбивать вилкой, пока смесь не станет однородной. Специи на этом этапе не нужно прибавлять, поскольку они могут нарушить структуру яиц, и блюдо получится менее нежным.

2. В сковороде на среднем огне растопить сливочное масло, вылить яичную смесь и подождать примерно 10 секунд, чтобы яйца немного "схватились".

3. Слегка встряхнуть сковороду вперед-назад и с помощью вилки осторожно подвернуть яйца поближе к центру сковороды, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен хорошо схватиться снизу и остаться немного жидким сверху.

4. Выключить огонь и с помощью вилки и лопатки завернуть омлет в рулет. Добавить соль и перец, посыпать зеленью.

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