Нежнейший французский омлет с маслом: готовится без молока
Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое можно готовить в духовке, микроволновке, пару или сковороде. Для того чтобы он был особенно нежным, советуют готовить омлет на молоке или без него и добавлять сливочное масло.
Фудблогер Анна с ником ann_kiper на своей странице в Instagram поделилась рецептом французского омлета без молока, который получается очень нежным.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сливочное массо – 20 г
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. В глубокую миску разбить яйца и тщательно взбивать вилкой, пока смесь не станет однородной. Специи на этом этапе не нужно прибавлять, поскольку они могут нарушить структуру яиц, и блюдо получится менее нежным.
2. В сковороде на среднем огне растопить сливочное масло, вылить яичную смесь и подождать примерно 10 секунд, чтобы яйца немного "схватились".
3. Слегка встряхнуть сковороду вперед-назад и с помощью вилки осторожно подвернуть яйца поближе к центру сковороды, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен хорошо схватиться снизу и остаться немного жидким сверху.
4. Выключить огонь и с помощью вилки и лопатки завернуть омлет в рулет. Добавить соль и перец, посыпать зеленью.
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