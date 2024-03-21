Нежнейший гарнир: картофель с грибами в сливках на обед

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Нежнейший гарнир: картофель с грибами в сливках на обед

Сегодня предлагаем вашему вниманию элементарный, но такой вкусный рецепт гарнира, что не оставит никого равнодушным.

Фудблогер Алекс Миль в своем Instagram представил рецепт картофеля с грибами в сливках. Это самый нежный гарнир, который готовится без всяких усилий и точно удивит всех, кто его попробует.

Нежнейший гарнир: картофель с грибами в сливках на обед

Ингредиенты

  • Картофель – 1,5-2 кг
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Ингредиенты для соуса

  • Лук – 200 гр
  • Шампиньоны – 300-400 гр
  • Сливки 10-15% – 250-300 мл
  • Чеснок 2-3 зуб
  • Масло – 20 мл
  • Масло – 30 гр
  • Укроп – 30 гр
  • Соль
  • Перец
  • Прованские травы

Способ приготовления

1. Картофель нарезаем средними кубиками. Отвариваем в подсоленной воде до готовности, после чего сливаем воду.

2. Вливаем в большую кастрюлю масло, вбрасываем лук и прованские травы, и на среднем огне обжариваем в течение 6 минут.

3. Добавляем грибы и перемешивая жарим 6-7мин.

Нежнейший гарнир: картофель с грибами в сливках на обед

4. Вбрасываем кусок масла, раздавливаем чеснок, вливаем сливки и перемешиваем.

5. Вбрасываем картофель, перемешиваем и провариваем 3-5 минут под крышкой.

Нежнейший гарнир: картофель с грибами в сливках на обед

6. Присыпаем укропом и подаем горячим.

Нежнейший гарнир: картофель с грибами в сливках на обед

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