Сегодня предлагаем вашему вниманию элементарный, но такой вкусный рецепт гарнира, что не оставит никого равнодушным.

Фудблогер Алекс Миль в своем Instagram представил рецепт картофеля с грибами в сливках. Это самый нежный гарнир, который готовится без всяких усилий и точно удивит всех, кто его попробует.

Ингредиенты

Картофель – 1,5-2 кг

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Ингредиенты для соуса

Лук – 200 гр

Шампиньоны – 300-400 гр

Сливки 10-15% – 250-300 мл

Чеснок 2-3 зуб

Масло – 20 мл

Масло – 30 гр

Укроп – 30 гр

Соль

Перец

Прованские травы

Способ приготовления

1. Картофель нарезаем средними кубиками. Отвариваем в подсоленной воде до готовности, после чего сливаем воду.

2. Вливаем в большую кастрюлю масло, вбрасываем лук и прованские травы, и на среднем огне обжариваем в течение 6 минут.

3. Добавляем грибы и перемешивая жарим 6-7мин.

4. Вбрасываем кусок масла, раздавливаем чеснок, вливаем сливки и перемешиваем.

5. Вбрасываем картофель, перемешиваем и провариваем 3-5 минут под крышкой.

6. Присыпаем укропом и подаем горячим.

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