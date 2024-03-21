Нежнейший гарнир: картофель с грибами в сливках на обед
Сегодня предлагаем вашему вниманию элементарный, но такой вкусный рецепт гарнира, что не оставит никого равнодушным.
Фудблогер Алекс Миль в своем Instagram представил рецепт картофеля с грибами в сливках. Это самый нежный гарнир, который готовится без всяких усилий и точно удивит всех, кто его попробует.
Ингредиенты
- Картофель – 1,5-2 кг
Ингредиенты для соуса
- Лук – 200 гр
- Шампиньоны – 300-400 гр
- Сливки 10-15% – 250-300 мл
- Чеснок 2-3 зуб
- Масло – 20 мл
- Масло – 30 гр
- Укроп – 30 гр
- Соль
- Перец
- Прованские травы
Способ приготовления
1. Картофель нарезаем средними кубиками. Отвариваем в подсоленной воде до готовности, после чего сливаем воду.
2. Вливаем в большую кастрюлю масло, вбрасываем лук и прованские травы, и на среднем огне обжариваем в течение 6 минут.
3. Добавляем грибы и перемешивая жарим 6-7мин.
4. Вбрасываем кусок масла, раздавливаем чеснок, вливаем сливки и перемешиваем.
5. Вбрасываем картофель, перемешиваем и провариваем 3-5 минут под крышкой.
6. Присыпаем укропом и подаем горячим.
На OBOZ.UA можно найти много других блюд из картофеля: