Чизкейк – это отличный вариант летнего десерта. Основание можно сделать из обычного печенья, а для начинки использовать нежный крем-сыр. Сверху выложите освежающий клубничный конфитюр.

Идея приготовления чизкейка с клубничным конфитюром опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instagram. Сначала десерт нужно испечь, а затем охладить полнотой.

Ингредиенты для основания:

песочное печенье – 300 г

сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для начинки:

крем-творог – 500 г

сахар – 100 г

яйца – 2 шт.

сливки – 150 мл.

Ингредиенты для клубничного конфитюра:

клубника – 350 г

сахар – 80 г

крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в блендере.

2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать в липкую консистенцию.

3. В форме для выпечки сформировать дно и бортики будущего чизкейка.

4. Поставить в холодильник.

5. Для основания к крем-сыру добавить яйца, перемешать.

6. Добавить сахар.

7. Снова перемешать.

8. Добавить сливки и снова перемешать.

9. Перелить в форму и поставить в духовку.

10. Предварительно разогреть до температуры 130 градусов и вниз поставить емкость с водой. Выпекать час и тридцать минут.

11. Для конфитюра клубнику и сахар взбить блендером в сотейнике с толстым дном, добавить крахмал и загустить на среднем огне.

12. Перелить на тарелку, накрыть пленкой в контакт и поставить в холодильник.

13. Чизкейк должен стоять в холодильнике 6 часов. После этого покрыть чизкейк конфитюром.

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