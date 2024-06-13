Нежнейший сезонный чизкейк с клубничным конфитюром: обязательно понравится всем
Чизкейк – это отличный вариант летнего десерта. Основание можно сделать из обычного печенья, а для начинки использовать нежный крем-сыр. Сверху выложите освежающий клубничный конфитюр.
Идея приготовления чизкейка с клубничным конфитюром опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instagram. Сначала десерт нужно испечь, а затем охладить полнотой.
Ингредиенты для основания:
- песочное печенье – 300 г
- сливочное масло – 100 г
Ингредиенты для начинки:
- крем-творог – 500 г
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сливки – 150 мл.
Ингредиенты для клубничного конфитюра:
- клубника – 350 г
- сахар – 80 г
- крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в блендере.
2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать в липкую консистенцию.
3. В форме для выпечки сформировать дно и бортики будущего чизкейка.
4. Поставить в холодильник.
5. Для основания к крем-сыру добавить яйца, перемешать.
6. Добавить сахар.
7. Снова перемешать.
8. Добавить сливки и снова перемешать.
9. Перелить в форму и поставить в духовку.
10. Предварительно разогреть до температуры 130 градусов и вниз поставить емкость с водой. Выпекать час и тридцать минут.
11. Для конфитюра клубнику и сахар взбить блендером в сотейнике с толстым дном, добавить крахмал и загустить на среднем огне.
12. Перелить на тарелку, накрыть пленкой в контакт и поставить в холодильник.
13. Чизкейк должен стоять в холодильнике 6 часов. После этого покрыть чизкейк конфитюром.
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