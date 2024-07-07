Нежное клубничное суфле без выпечки: понадобится всего 5 ингредиентов
Вместо разнообразных тортов и запеканок гораздо лучше приготовить нежное суфле. Для этого вам понадобится сочная сезонная клубника. Благодаря желатину десерт идеально застывает в холодильнике.
Идея приготовления нежного клубничного суфле опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata cooking в Instgaram. Ингредиенты нужно просто сбить блендером.
Ингредиенты:
- клубника – 300 г
- натуральный йогурт (можно питьевой) – 300 г
- сахар или сахарная пудра (можно заменить медом) – 40-60 г
- желатин – 8 г (или 10 г для более плотной консистенции)
- вода – 40 мл.
Способ приготовления:
1. Для более плотной консистенции десерта можно добавить 10 г желатина, чтобы он при комнатной температуре держал форму (так как от жары десерт быстро "тает").
2. Желатин залить холодной водой.
3. Перемешать и отставить на 10 минут набухать.
4. После этого растопить его до жидкого состояния на водяной бане или импульсами в микроволновке.
5. Клубнику соединить с сахарной пудрой и взбить блендером в состояние пюре.
6. Добавить йогурт, взбиваем в пузырьки.
7. Далее ввести растопленный желатин.
8. Еще раз хорошо перемешать.
9. Разлить по стаканам или формам.
10. Поставить в холодильник хотя бы на 3-5 часов или на ночь.
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