Вместо разнообразных тортов и запеканок гораздо лучше приготовить нежное суфле. Для этого вам понадобится сочная сезонная клубника. Благодаря желатину десерт идеально застывает в холодильнике.

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Идея приготовления нежного клубничного суфле опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata cooking в Instgaram. Ингредиенты нужно просто сбить блендером.

Ингредиенты:

клубника – 300 г

натуральный йогурт (можно питьевой) – 300 г

сахар или сахарная пудра (можно заменить медом) – 40-60 г

желатин – 8 г (или 10 г для более плотной консистенции)

вода – 40 мл.

Способ приготовления:

1. Для более плотной консистенции десерта можно добавить 10 г желатина, чтобы он при комнатной температуре держал форму (так как от жары десерт быстро "тает").

2. Желатин залить холодной водой.

3. Перемешать и отставить на 10 минут набухать.

4. После этого растопить его до жидкого состояния на водяной бане или импульсами в микроволновке.

5. Клубнику соединить с сахарной пудрой и взбить блендером в состояние пюре.

6. Добавить йогурт, взбиваем в пузырьки.

7. Далее ввести растопленный желатин.

8. Еще раз хорошо перемешать.

9. Разлить по стаканам или формам.

10. Поставить в холодильник хотя бы на 3-5 часов или на ночь.

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