Нежное сливочное филе для ужина: рассказываем, как приготовить мягкое и сочное мясо
Куриное филе является универсальным продуктом для приготовления вкусных, диетических котлет, сочных отбивных, а также салатов, закусок, бастурмы. Еще филе можно запекать в овощами, тушить в сливках и фаршировать грибами, делать крученики.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом сочного и мягкого филе со шпинатом, помидорами черри и сливками для ужина.
Ингредиенты:
- филе – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- сливки 15% – 200 мл
- мука
- свежий шпинат
- оливковое масло
- соль
- специи к курице
Способ приготовления:
1. Филе разрежьте на ромбики. Посолите и приправьте специями. После обваляйте в муке с обеих сторон.
2. Обжарьте на оливковом масле чеснок до золотистости и уберите его.
3. Выложите на сковороду филе ромбиками вниз и жарьте по 4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки на сильном огне.
4. Выложите на сковороду шпинат и томаты, жарьте несколько минут и заправьте горячими сливками, далее выложите готовое филе к сливочному соусу и готовьте еще по 5 минут с каждой из сторон на среднем огне под крышкой.
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