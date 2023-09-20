Куриное филе является универсальным продуктом для приготовления вкусных, диетических котлет, сочных отбивных, а также салатов, закусок, бастурмы. Еще филе можно запекать в овощами, тушить в сливках и фаршировать грибами, делать крученики.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом сочного и мягкого филе со шпинатом, помидорами черри и сливками для ужина.

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Ингредиенты:

филе – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

сливки 15% – 200 мл

мука

свежий шпинат

оливковое масло

соль

специи к курице

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте на ромбики. Посолите и приправьте специями. После обваляйте в муке с обеих сторон.

2. Обжарьте на оливковом масле чеснок до золотистости и уберите его.

3. Выложите на сковороду филе ромбиками вниз и жарьте по 4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки на сильном огне.

4. Выложите на сковороду шпинат и томаты, жарьте несколько минут и заправьте горячими сливками, далее выложите готовое филе к сливочному соусу и готовьте еще по 5 минут с каждой из сторон на среднем огне под крышкой.

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