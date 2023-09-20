Нежное сливочное филе для ужина: рассказываем, как приготовить мягкое и сочное мясо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
300
Вкусное куриное филе для ужина

Куриное филе является универсальным продуктом для приготовления вкусных, диетических котлет, сочных отбивных, а также салатов, закусок, бастурмы. Еще филе можно запекать в овощами, тушить в сливках и фаршировать грибами, делать крученики.

Как вкусно приготовить филе со сливками

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом сочного и мягкого филе со шпинатом, помидорами черри и сливками для ужина.

Рецепт филе со сливками
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Ингредиенты:

  • филе – 2 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • сливки 15% – 200 мл
  • мука
  • свежий шпинат
  • оливковое масло
  • соль
  • специи к курице

Способ приготовления: 

1. Филе разрежьте на ромбики. Посолите и приправьте специями. После обваляйте в муке с обеих сторон. 

Филе со специями

2. Обжарьте на оливковом масле чеснок до золотистости и уберите его.

Жареный чеснок

3. Выложите на сковороду филе ромбиками вниз и жарьте по 4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки на сильном огне.

Сколько жарить филе

4. Выложите на сковороду шпинат и томаты, жарьте несколько минут и заправьте горячими сливками, далее выложите готовое филе к сливочному соусу и готовьте еще по 5 минут с каждой из сторон на среднем огне под крышкой.

Тушеное филе со шпинатом и помидорами

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