Нежный и воздушный торт 'Зимняя вишня': новая технология приготовления

Легендарный торт "Зимняя вишня" готовило не одно поколение. Этот десерт часто украшает новогодние столы и очаровывает своим внешним видом и вкусом. Но в кондитерском мире появляются все новые интерпретации классических десертов, в которых применяется множество интересных технологий. И торт "Зимняя вишня" не исключение.

Новой идеей приготовления поделилась кондитер dom_tort_spb на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

кондитерское кольцо 16 см

мука – 135 г

яйца – 2 шт

разрыхлитель – 6 г

сахар – 115 г

растительное масло – 45 г

молоко – 80 г

соль – 1 г

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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть в комнатной температуры.

2. Муку просеять с разрыхлителем и солью, хорошо перемешать венчиком. Яйца взбить миксером с сахаром до белой пышной пены.

3. Добавить сухие ингредиенты в два этапа. Осторожно перемешать силиконовой лопаткой от середины до края. Растительное масло вместе с молоком подогреть в микроволновке.

4. Добавить примерно две столовые ложки теста в молочно-масляную смесь, хорошо соединить. Вылить в тесто. Еще раз перемешать.

5. Вылить тесто в заранее подготовленное кольцо. Поставить выпекаться в разогретую духовку при температуре 160 градусов режим верх/низ 35-45 минут. Проверить шпажкой – она должна быть сухой. Ориентироваться на духовку.

6. Остудить на решетке, обернуть пленкой и поместить в холодильник на 4-6 часов, лучше на ночь. Бисквит разрезать на две части.

Ингредиенты для вишневого чизкейка:

кольцо диаметром 16 см

вишневое пюре – 80 г

сахар – 35 г

творог – 135 г

сливки (от 33%) – 50 г

желатиновая масса – 28 г (4 г желатина + 24 г воды)

Способ приготовления:

1. Приготовить желатиновую массу: желатин порошковый залить холодной водой, перемешать и убрать в холодильник минимум на 30 минут.

2. Творог комнатной температуры смешать с сахаром силиконовой лопаткой, влить сливки.

3. Залить растопленную в микроволновке желатиновую массу, перемешать. Добавить вишневое пюре и все соединить.

4. Выкладываем чизкейки в подготовленное кольцо и отправим в холодильник на 3-4 часа.

Ингредиенты для мандаринтнового мармелада:

Кольцо диаметром 14 см

мандариновое пюре – 120 г

вода – 25 г

сахар – 20 г

желатиновая масса – 28 г (4 г желатина +24 г воды)

Способ приготовления:

1. В сотейник с толстым дном поместить все ингредиенты, довести до кипения, помешивая, кипятить 2 минуты.

2. Снять с огня. Вылить в кольцо, охладить при комнатной температуре и затем поместить в холодильник на 3-4 часа.

Ингредиенты для вишневого соуса:

вишня 150 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 8 г

Способ приготовления:

1. Смешать сахар с кукурузным крахмалом. В сотейнике с толстым дном на маленьком огне прогреть порезанную вишню на четыре части, засыпать сахар перемешанный с кукурузным крахмалом.

2. Довести до кипения, помешивая. Проварить 2 минуты. Снять с плиты. Переложить в плоскую емкость. Накрыть пищевой плёнкой в контакт. Охладить при комнатной температуре и убрать в холодильник.

Крем для сбора торта

Ингредиенты

кисломолочный творог – 500 г

сливки до 33% – 100 г

сахарная пудра – 90 г

1. Кисломолочный творог, сливки и сахарную пудру поместить в чашу для взбивания и перемешать сначала на низкой скорости миксера, затем на высокой. Взбивать до плотной консистенции крема.

2. Вымешать в ручную силиконовую лопатку, чтобы выпустить лишний воздух. Переложить в кондитерский мешок.

Крем для покрытия:

кисломолочный творог – 550 г

сливки от 33% – 90 г

сахарная пудра – 90 г

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог, сливки и сахарную пудру поместить в чашу для взбивания и перемешивать сначала на низкой скорости миксера, а затем на высокой.

2. Взбить до плотной консистенции крема. Вымешать силиконовой лопаткой. Переложить в кондитерский мешок.

Ингредиенты для пропитки:

молоко – 70 г

сахар – 30 г

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты в сотейнике с толстым дном, довести до кипения.

2. Пропитка должна быть теплой.

Уборка торта:

бисквит

пропитка

крем

вишневый чизкейк

крем

мандариновый мармелад

бортик из крема

крем

бортик из крема

вишневый соус

крем

пропитка

бисквит

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