Нежный и воздушный торт "Зимняя вишня": новая технология приготовления
Легендарный торт "Зимняя вишня" готовило не одно поколение. Этот десерт часто украшает новогодние столы и очаровывает своим внешним видом и вкусом. Но в кондитерском мире появляются все новые интерпретации классических десертов, в которых применяется множество интересных технологий. И торт "Зимняя вишня" не исключение.
Новой идеей приготовления поделилась кондитер dom_tort_spb на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
кондитерское кольцо 16 см
мука – 135 г
яйца – 2 шт
разрыхлитель – 6 г
сахар – 115 г
растительное масло – 45 г
молоко – 80 г
соль – 1 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть в комнатной температуры.
2. Муку просеять с разрыхлителем и солью, хорошо перемешать венчиком. Яйца взбить миксером с сахаром до белой пышной пены.
3. Добавить сухие ингредиенты в два этапа. Осторожно перемешать силиконовой лопаткой от середины до края. Растительное масло вместе с молоком подогреть в микроволновке.
4. Добавить примерно две столовые ложки теста в молочно-масляную смесь, хорошо соединить. Вылить в тесто. Еще раз перемешать.
5. Вылить тесто в заранее подготовленное кольцо. Поставить выпекаться в разогретую духовку при температуре 160 градусов режим верх/низ 35-45 минут. Проверить шпажкой – она должна быть сухой. Ориентироваться на духовку.
6. Остудить на решетке, обернуть пленкой и поместить в холодильник на 4-6 часов, лучше на ночь. Бисквит разрезать на две части.
Ингредиенты для вишневого чизкейка:
кольцо диаметром 16 см
вишневое пюре – 80 г
сахар – 35 г
творог – 135 г
сливки (от 33%) – 50 г
желатиновая масса – 28 г (4 г желатина + 24 г воды)
Способ приготовления:
1. Приготовить желатиновую массу: желатин порошковый залить холодной водой, перемешать и убрать в холодильник минимум на 30 минут.
2. Творог комнатной температуры смешать с сахаром силиконовой лопаткой, влить сливки.
3. Залить растопленную в микроволновке желатиновую массу, перемешать. Добавить вишневое пюре и все соединить.
4. Выкладываем чизкейки в подготовленное кольцо и отправим в холодильник на 3-4 часа.
Ингредиенты для мандаринтнового мармелада:
Кольцо диаметром 14 см
мандариновое пюре – 120 г
вода – 25 г
сахар – 20 г
желатиновая масса – 28 г (4 г желатина +24 г воды)
Способ приготовления:
1. В сотейник с толстым дном поместить все ингредиенты, довести до кипения, помешивая, кипятить 2 минуты.
2. Снять с огня. Вылить в кольцо, охладить при комнатной температуре и затем поместить в холодильник на 3-4 часа.
Ингредиенты для вишневого соуса:
вишня 150 г
сахар – 50 г
кукурузный крахмал – 8 г
Способ приготовления:
1. Смешать сахар с кукурузным крахмалом. В сотейнике с толстым дном на маленьком огне прогреть порезанную вишню на четыре части, засыпать сахар перемешанный с кукурузным крахмалом.
2. Довести до кипения, помешивая. Проварить 2 минуты. Снять с плиты. Переложить в плоскую емкость. Накрыть пищевой плёнкой в контакт. Охладить при комнатной температуре и убрать в холодильник.
Крем для сбора торта
Ингредиенты
кисломолочный творог – 500 г
сливки до 33% – 100 г
сахарная пудра – 90 г
1. Кисломолочный творог, сливки и сахарную пудру поместить в чашу для взбивания и перемешать сначала на низкой скорости миксера, затем на высокой. Взбивать до плотной консистенции крема.
2. Вымешать в ручную силиконовую лопатку, чтобы выпустить лишний воздух. Переложить в кондитерский мешок.
Крем для покрытия:
кисломолочный творог – 550 г
сливки от 33% – 90 г
сахарная пудра – 90 г
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог, сливки и сахарную пудру поместить в чашу для взбивания и перемешивать сначала на низкой скорости миксера, а затем на высокой.
2. Взбить до плотной консистенции крема. Вымешать силиконовой лопаткой. Переложить в кондитерский мешок.
Ингредиенты для пропитки:
молоко – 70 г
сахар – 30 г
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты в сотейнике с толстым дном, довести до кипения.
2. Пропитка должна быть теплой.
Уборка торта:
бисквит
пропитка
крем
вишневый чизкейк
крем
мандариновый мармелад
бортик из крема
крем
бортик из крема
вишневый соус
крем
пропитка
бисквит
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