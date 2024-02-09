Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно

Если у вас в холодильнике есть йогурт – он может стать идеальным основанием для самостоятельного десерта. Нужно только добавить любимые фрукты и все соединить. Масса отлично застывает в холодильнике.

Идея приготовления йогуртового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником koriako_va в Instagram. Фрукты можно взять те, которые вам нравятся.

Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл
  • агар-агар – 7 г
  • сгущенка – 200 г
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  • йогурт (без наполнителя) – 350 мл
  • киви – 3 шт
  • банан – 1 шт
  • апельсин/мандарин – 1 шт

Способ приготовления:

Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно

1. Залить молоко в кастрюлю.

2. Добавить агар-агар и перемешать, пока не загустеет.

3. Добавить сгущенку, перемешать.

Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно

4. Влить йогурт и перемешать на малом огне 1-2 минуты.

5. В форму выложить чередуя слоями фрукты с йогуртовой массой, пока что-нибудь не закончится.

Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно

6. Выровнять и поставить в холодильник минимум в час.

7. Когда десерт застыл – можно доставать из формы и угощаться.

Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно

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