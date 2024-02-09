Нежный йогуртовый десерт за 15 минут: выпекать не нужно
Если у вас в холодильнике есть йогурт – он может стать идеальным основанием для самостоятельного десерта. Нужно только добавить любимые фрукты и все соединить. Масса отлично застывает в холодильнике.
Идея приготовления йогуртового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником koriako_va в Instagram. Фрукты можно взять те, которые вам нравятся.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл
- агар-агар – 7 г
- сгущенка – 200 г
- йогурт (без наполнителя) – 350 мл
- киви – 3 шт
- банан – 1 шт
- апельсин/мандарин – 1 шт
Способ приготовления:
1. Залить молоко в кастрюлю.
2. Добавить агар-агар и перемешать, пока не загустеет.
3. Добавить сгущенку, перемешать.
4. Влить йогурт и перемешать на малом огне 1-2 минуты.
5. В форму выложить чередуя слоями фрукты с йогуртовой массой, пока что-нибудь не закончится.
6. Выровнять и поставить в холодильник минимум в час.
7. Когда десерт застыл – можно доставать из формы и угощаться.
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