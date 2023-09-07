Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт без выпечки, выбирайте для этого крекер или другое печенье песочное. Крем лучше всего делать заварной.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из крекера с нежным заварным кремом и кокосовой стружкой.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

крахмал – 20 г

сгущенное молоко – 250 г

овсяное молоко – 360 мл

масло – 120 г

печенье крекер сладкий – 200 г

кокосовая стружка – 80 г

Способ приготовления:

1. Крем: яйца смешайте с крахмалом до однородности. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте. Влейте молоко и снова перемешайте. Поставьте на средний огонь и помешивая доводим до густого состояния. Накройте пленкой в контакт, оставьте немного остыть.

2. Мягкое масло взбейте миксером 1 минуту. Постепенно переложите теплый крем к маслу и перемешайте. Добавьте 40г кокосовой стружки и перемешайте.

3. В форму выложите слой за слоем печенье-крем, примерно 4 слоя.

4. Сверху присыпьте кокосовой стружкой и поставьте в холодильник на ночь.

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