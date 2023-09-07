Нежный кокосовый десерт без выпечки: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт десерта

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт без выпечки, выбирайте для этого крекер или другое печенье песочное. Крем лучше всего делать заварной.

Вкусный десерт из печенья

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из крекера с нежным заварным кремом и кокосовой стружкой.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • крахмал – 20 г
  • сгущенное молоко – 250 г
  • овсяное молоко – 360 мл
  • масло – 120 г
  • печенье крекер сладкий – 200 г
  • кокосовая стружка – 80 г

Способ приготовления:

1. Крем: яйца смешайте с крахмалом до однородности. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте. Влейте молоко и снова перемешайте. Поставьте на средний огонь и помешивая доводим до густого состояния. Накройте пленкой в контакт, оставьте немного остыть.

Крем для десерта

2. Мягкое масло взбейте миксером 1 минуту. Постепенно переложите теплый крем к маслу и перемешайте. Добавьте 40г кокосовой стружки и перемешайте.

Кокосовая стружка для крема

3. В форму выложите слой за слоем печенье-крем, примерно 4 слоя.

Приготовление десерта

4. Сверху присыпьте кокосовой стружкой и поставьте в холодильник на ночь.

Готовый десерт

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