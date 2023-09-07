Нежный кокосовый десерт без выпечки: самый простой рецепт
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт без выпечки, выбирайте для этого крекер или другое печенье песочное. Крем лучше всего делать заварной.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из крекера с нежным заварным кремом и кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- крахмал – 20 г
- сгущенное молоко – 250 г
- овсяное молоко – 360 мл
- масло – 120 г
- печенье крекер сладкий – 200 г
- кокосовая стружка – 80 г
Способ приготовления:
1. Крем: яйца смешайте с крахмалом до однородности. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте. Влейте молоко и снова перемешайте. Поставьте на средний огонь и помешивая доводим до густого состояния. Накройте пленкой в контакт, оставьте немного остыть.
2. Мягкое масло взбейте миксером 1 минуту. Постепенно переложите теплый крем к маслу и перемешайте. Добавьте 40г кокосовой стружки и перемешайте.
3. В форму выложите слой за слоем печенье-крем, примерно 4 слоя.
4. Сверху присыпьте кокосовой стружкой и поставьте в холодильник на ночь.
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