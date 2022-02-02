Нежный куриный пирог по-американски Сhicken pot pie для сытного ужина
Любой пирог – отличный вариант как праздничного угощение, так и повседневного блюда для обеда и ужина. Готовить их можно с разными начинками, но самое главное – сделать удачное тесто.
Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный рецепт очень вкусного и сытного американского пирога с куриным мясом и горохом, который получится очень сытным и ароматным. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Real Food".
Ингредиенты:
Слоеное тесто – 300 г
Мякоть бедер (можно грудку) – 700 г
Оливковое или подсолнечное масло – 2-3 ст. л.
Приправа для курицы – 1/2 ч. л.
Лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зуб.
Морковь – 1 шт.
Сливочное масло – 40 г
Мука – 3 ст. л.
Куриный бульон – 500 мл
Сливки 20% – 150 мл
Соль – 1/2 ч. л.
Черный перец – щепотка
Зелень – 1 пучок
Замороженный горох – 100 г(не нужно размораживать)
Желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Мясо присыпьте специями и солью, перемешайте и так отставьте мариноваться на 30 минут.
2. Переложите в форму для запекания и отправьте в духовку на 30-45 минут при 170 С.
3. Готовое мясо разберите, можно порезать средними кусочками.
4. Порежьте лук кубиком, морковь брусочками и обжарьте на оливковом масле, добавьте сливочное масло, можно немного посолить.
5. Туда же добавьте муку, перемешайте.
6. В эту смесь влейте готовый бульон, перемешайте, добавьте сливки, мясо и замороженный горох, все тщательно перемешайте.
7. Помойте укроп или другую зелень, измельчите и добавьте в сковороду, перемешайте.
8. Раскатайте тесто и накройте сковороду, сделайте надрезы, смажьте желтком и отправьте в духовку на 30-45 минут при 180 С.
Пирог будет очень вкусным в горячем виде. Есть его можно с чаем, бульоном, супами.
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