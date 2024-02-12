Львовский сырник – визитная карточка Западной Украины. В основе десерта творожная масса, в которую добавляют мак, изюм и цукаты. В классическом варианте для того, чтобы масса держала форму, в нее добавляют муку. Но гораздо лучше будет использовать манку.

Идея приготовления пышного львовского сырника без муки с манкой опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Творожное тесто получится очень нежным, воздушным и не забитым.

Ингредиенты:

сыр жирный 9% или больше – 700 г

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манка – 2 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

сливочное масло – 100 г (растопить)

ваниль – пачечка

яйца – 4 шт

цедра половины апельсина, можно заменить на лимон

соль – на кончике ножа

мак – 50 г (можно заменить на маковую готовую начинку)

изюм 100 г (промыть и замочить на полчаса)

Способ приготовления:

1. Промыть мак, залить 100 г воды и поставить вариться на минимальном огне 15 минут. После этого слить воду и хорошо взбить блендером.

2. Соединить все ингредиенты, кроме мака и изюма, и взбить блендером до однородной массы без комочков.

3. От всей массы отобрать 30 процентов и смешать со взбитым маком.

4. В оставшуюся творожную массу добавить изюм (высушивать их не нужно, просто хорошо слить воду).

5. В застеленную форму пергаментом сначала выложить массу с изюмом, разровнять ее, тогда сверху выложить творожную массу с маком. Тоже хорошо разровнять. Форму обязательно нужно несколько раз встряхнуть для того, чтобы сыр хорошо распределился по форме и не вырос, несмотря на бортики, чтобы равномерно поднимался.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 45 минут.

7. Сырник полностью охладить в форме, поставить на ночь в холодильник. Утром его можно вынуть и перевернуть так, чтобы маковая масса была снизу.

8. Верх сырника полить растопленным шоколадом.

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