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Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике
Если свежих мандаринов вы уже поели вволю – обязательно приготовьте такой десерт. Вы сделаете его за считаные минуты, потому что ничего выпекать не придется. В основе – нежная ванильная масса, а сверху – фрукты.
Идея приготовления мандаринового десерта с ванилью без выпечки опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Все достаточно быстро застывает в холодильнике.
Ингредиенты для первого слоя:
- 380 г сметаны
- 25 г желатина
- 2 ст.л. сахара/пудры
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Способ приготовления:
1. Желатин замочить и оставить набухнуть.
2. Смешать все ингредиенты.
3. Растопить набухший желатин.
4. Влить в сметану, размешать до однородности и разлить по креманкам.
5. Для верхнего слоя: мандаринки, упаковка "желе для торта", сахарная пудра.
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