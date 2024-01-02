Если свежих мандаринов вы уже поели вволю – обязательно приготовьте такой десерт. Вы сделаете его за считаные минуты, потому что ничего выпекать не придется. В основе – нежная ванильная масса, а сверху – фрукты.

Идея приготовления мандаринового десерта с ванилью без выпечки опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Все достаточно быстро застывает в холодильнике.

Ингредиенты для первого слоя:

380 г сметаны

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25 г желатина

2 ст.л. сахара/пудры

1 ч.л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

1. Желатин замочить и оставить набухнуть.

2. Смешать все ингредиенты.

3. Растопить набухший желатин.

4. Влить в сметану, размешать до однородности и разлить по креманкам.

5. Для верхнего слоя: мандаринки, упаковка "желе для торта", сахарная пудра.

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