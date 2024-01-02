Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
480
Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

Если свежих мандаринов вы уже поели вволю – обязательно приготовьте такой десерт. Вы сделаете его за считаные минуты, потому что ничего выпекать не придется. В основе – нежная ванильная масса, а сверху – фрукты.

Идея приготовления мандаринового десерта с ванилью без выпечки опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Все достаточно быстро застывает в холодильнике.

Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

Ингредиенты для первого слоя:

  • 380 г сметаны
Видео дня
  • 25 г желатина
  • 2 ст.л. сахара/пудры
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

1. Желатин замочить и оставить набухнуть.

2. Смешать все ингредиенты.

Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

3. Растопить набухший желатин.

Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

4. Влить в сметану, размешать до однородности и разлить по креманкам.

Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

5. Для верхнего слоя: мандаринки, упаковка "желе для торта", сахарная пудра.

Нежный мандариновый десерт без выпекания: быстро застывает в холодильнике

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты