Нежный медовик: торт с детства, до сих пор не потерявший популярность
Медовник – это торт, который с детства обожают все. У каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления этого десерта, по которому он выходит самым вкусным.
Такой же рецепт есть и у фудблогера Владимира Ярославского. В Instagram он поделился его рецептом, и сказал, что медовик выходит очень нежный и хрупкий.
Ингредиенты для лепешек (на 12 шт, или на 2 торта)
- Сахар – 350 гр
- Мед – 320 гр
- Яйца – 4 шт
- Сливочное масло 82,5% – 150 гр
- Мука – 940 гр
- Сода – 20 гр
Ингредиенты для крема (на 6 коржей)
- Сливки 35% – 450 мл
- Сахар – 150 гр
- Сметана 20-25% – 600 гр
- Сок лимона – 10 гр
Способ приготовления
1.В большой миске смешиваем сахар, гречишный (желательно) мед, сливочное масло, соду и яйца.
2. Отправляем на паровую баню и включаем нагрев. Постоянно помешиваю венчиком, доводим смесь где-то до 55-60 градусов, чтобы она стала горячей. Осторожно, смесь начнет очень пениться.
3. Добавляем муку и деревянной лопаткой замешиваем тесто. Снимаем с огня, накрываем пленкой и даем немного остыть.
4. Теплое тесто разделяем на 12 равных частей.
5. Берем листы пергамента и много муки и формируем из теста прямоугольник, постоянно подпиливая мукой. Переворачиваем тесто. Готовый прямоугольник должен быть размером, как лист А4 и достаточно тонкий.
6. Протыкаем вилкой и на листе пергамента выпекаем при температуре 160 градусов до однородного румяного цвета. Готовые лепешки можно хранить в течение месяца.
7. Готовим крем. В сметану добавляем лимонный сок и сахар. Перемешиваем до растворения сахара.
8. Сливки взбиваем до стойких пиков и добавляем сметанную смесь в 2-3 приема.
9. Готовый крем разделяем на 5 равных частей и накладываем на каждый из 6 лепешек. Верхний корж не смазываем кремом.
10. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 5-8 часов.
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