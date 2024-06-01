Медовник – это торт, который с детства обожают все. У каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления этого десерта, по которому он выходит самым вкусным.

Такой же рецепт есть и у фудблогера Владимира Ярославского. В Instagram он поделился его рецептом, и сказал, что медовик выходит очень нежный и хрупкий.

Ингредиенты для лепешек (на 12 шт, или на 2 торта)

Сахар – 350 гр

Мед – 320 гр

Яйца – 4 шт

Сливочное масло 82,5% – 150 гр

Мука – 940 гр

Сода – 20 гр

Ингредиенты для крема (на 6 коржей)

Сливки 35% – 450 мл

Сахар – 150 гр

Сметана 20-25% – 600 гр

Сок лимона – 10 гр

Способ приготовления

1.В большой миске смешиваем сахар, гречишный (желательно) мед, сливочное масло, соду и яйца.

2. Отправляем на паровую баню и включаем нагрев. Постоянно помешиваю венчиком, доводим смесь где-то до 55-60 градусов, чтобы она стала горячей. Осторожно, смесь начнет очень пениться.

3. Добавляем муку и деревянной лопаткой замешиваем тесто. Снимаем с огня, накрываем пленкой и даем немного остыть.

4. Теплое тесто разделяем на 12 равных частей.

5. Берем листы пергамента и много муки и формируем из теста прямоугольник, постоянно подпиливая мукой. Переворачиваем тесто. Готовый прямоугольник должен быть размером, как лист А4 и достаточно тонкий.

6. Протыкаем вилкой и на листе пергамента выпекаем при температуре 160 градусов до однородного румяного цвета. Готовые лепешки можно хранить в течение месяца.

7. Готовим крем. В сметану добавляем лимонный сок и сахар. Перемешиваем до растворения сахара.

8. Сливки взбиваем до стойких пиков и добавляем сметанную смесь в 2-3 приема.

9. Готовый крем разделяем на 5 равных частей и накладываем на каждый из 6 лепешек. Верхний корж не смазываем кремом.

10. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 5-8 часов.

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