Нежный молочный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике
Если очень захотелось сладкого, но выйти в магазин не позволяет погода за окном или просто нет желания – такой молочный десерт станет настоящей находкой. В его составе всего 5 ингредиентов, которые почти всегда есть дома у каждого. Всего несколько простых манипуляций – и вы получите что-то похожее на изысканную пана-коту.
Элементарная идея приготовления молочного десерта опубликована на странице komashchuk_ksu в Instagram.
Ингридиенты:
молоко – 500 мл
сахар – 60 г
кукурузный крахмал – 60 г
малина замороженная (можно другую ягоду, или варенье) – 3 ст.л
кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. В каструлю налить молоко, сахар, крахмал и поставить на огонь.
2. Когда закипит убавить огонь и постоянно помешивать до образования пузырей.
3. Снять с плиты и добавить ягоды.
4. Перемешать, выложить в форму.
5. Отправить в холодильник до полного застывания.
6. Нарезать на квадратики, обвалять в кокосовой стружке.
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