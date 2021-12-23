Нежный молочный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Нежный молочный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике

Если очень захотелось сладкого, но выйти в магазин не позволяет погода за окном или просто нет желания – такой молочный десерт станет настоящей находкой. В его составе всего 5 ингредиентов, которые почти всегда есть дома у каждого. Всего несколько простых манипуляций – и вы получите что-то похожее на изысканную пана-коту.

Элементарная идея приготовления молочного десерта опубликована на странице komashchuk_ksu в Instagram.

Рецепт десерта из пяти ингредиентов

Ингридиенты:

  • молоко – 500 мл

  • сахар – 60 г

  • кукурузный крахмал – 60 г

  • малина замороженная (можно другую ягоду, или варенье) – 3 ст.л

  • кокосовая стружка

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Способ приготовления десерта

Способ приготовления:

1. В каструлю налить молоко, сахар, крахмал и поставить на огонь.

Способ приготовления десерта

2. Когда закипит убавить огонь и постоянно помешивать до образования пузырей.

Способ приготовления десерта

3. Снять с плиты и добавить ягоды.

Способ приготовления десерта

4. Перемешать, выложить в форму.

Способ приготовления десерта

5. Отправить в холодильник до полного застывания.

Способ приготовления десерта

6. Нарезать на квадратики, обвалять в кокосовой стружке.

Способ приготовления десерта

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