Нежный паштет из печени: как правильно приготовить закуску, чтобы печень не горчила

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Нежный паштет из печени: как правильно приготовить закуску, чтобы печень не горчила

Паштет из куриной печени – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить из куриной и свиной печени. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно перед приготовлением замочить в молоке.

Самый простой паштет из жареной печени

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусного и нежного паштета из куриной печени с овощами.

Рецепт паштета
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Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 2 шт.
  • Молоко – 150 мл
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – щепотка
  • Соль, перец – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Печень помойте, очистите от прожилок.

Печень для приготовления паштета

2. Лук, морковь и стебли сельдерея порежьте произвольно, но не очень крупно.

Жареные овощи

3. Жарьте на сковороде на масле на среднем огне, пока морковь не станет мягкой. Добавьте немного воды, чтобы овощи протушились.

4. Переложите все на тарелку и на этой же сковороде жарьте печень. Добавьте сливочное масло и сахар и убавьте огонь, тушите примерно 10 минут.

Сколько жарить печень

5. Добавьте овощи+молоко, соль, перец и тушите еще 5-10 минут.

Печень с овощами

6. Перебейте печень с овощами в блендере до однородной массы и оставьте остыть.

Приготовление паштета

7. Готовый паштет переложите в стеклянную баночку и сверху налейте немного растопленного масла – это для того, чтобы оно впитывало в себя микробы, которые будут образовываться в воздухе в банке и паштет сохранялся дольше!

Готовый паштет

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