Паштет из куриной печени – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить из куриной и свиной печени. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно перед приготовлением замочить в молоке.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусного и нежного паштета из куриной печени с овощами.

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Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Стебель сельдерея – 2 шт.

Молоко – 150 мл

Сливочное масло – 80 г

Сахар – щепотка

Соль, перец – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Печень помойте, очистите от прожилок.

2. Лук, морковь и стебли сельдерея порежьте произвольно, но не очень крупно.

3. Жарьте на сковороде на масле на среднем огне, пока морковь не станет мягкой. Добавьте немного воды, чтобы овощи протушились.

4. Переложите все на тарелку и на этой же сковороде жарьте печень. Добавьте сливочное масло и сахар и убавьте огонь, тушите примерно 10 минут.

5. Добавьте овощи+молоко, соль, перец и тушите еще 5-10 минут.

6. Перебейте печень с овощами в блендере до однородной массы и оставьте остыть.

7. Готовый паштет переложите в стеклянную баночку и сверху налейте немного растопленного масла – это для того, чтобы оно впитывало в себя микробы, которые будут образовываться в воздухе в банке и паштет сохранялся дольше!

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