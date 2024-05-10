Паштет на бутерброды очень вкусно именно запечь. Он получается очень нежным и однородным. А для этого. чтобы добавить пикантности и убрать горечь основного продукта – используйте коньяк.

Идея приготовления нежного печеночного паштета в духовке опубликована на странице кулинара Артема Горбенко (gorbenko_art) в Instagram. Готовится примерно полтора часа.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

масло сливочное – 180 г

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лук – 1 большой (две маленьких)

чеснок – 2 зубчика

коньяк – 70 мл.

чабрец – 3 щепотки (лучше взять свежий)

яйца – 5 шт.

сливки 33% – 200 мл.

соль – 3-4 щепотки

Способ приготовления:

1. Нарезать лук.

2. Пассировать на сливочном масле с добавлением чеснока и чабреца 1 минуту.

3. Влить коньяк на сковороду, поджечь и улетучиваться около 10 минут на минимальном огне.

4. Отдельно растопить сливочное масло.

5. Очистить печень от плёнок.

6. Объединить печень, сливки, сливочное масло, луковый концентрат и яйца (важно, чтобы все было комнатной температуры).

7. Тщательно взбить и посолить. Лайфхак – жарьте на сковороде данную массу, чтобы проверить на соль.

8. Заливаем в форму, ставим на противень, который залить водичкой.

9. Выпекать 1,5 часа при температуре 130 градусов (режим верх и низ).

10. Проколоть деревянной палочкой. Если она сухая – паштет готов.

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