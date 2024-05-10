Нежный печеночный паштет в духовке: добавьте один особый ингредиент
Паштет на бутерброды очень вкусно именно запечь. Он получается очень нежным и однородным. А для этого. чтобы добавить пикантности и убрать горечь основного продукта – используйте коньяк.
Идея приготовления нежного печеночного паштета в духовке опубликована на странице кулинара Артема Горбенко (gorbenko_art) в Instagram. Готовится примерно полтора часа.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- масло сливочное – 180 г
- лук – 1 большой (две маленьких)
- чеснок – 2 зубчика
- коньяк – 70 мл.
- чабрец – 3 щепотки (лучше взять свежий)
- яйца – 5 шт.
- сливки 33% – 200 мл.
- соль – 3-4 щепотки
Способ приготовления:
1. Нарезать лук.
2. Пассировать на сливочном масле с добавлением чеснока и чабреца 1 минуту.
3. Влить коньяк на сковороду, поджечь и улетучиваться около 10 минут на минимальном огне.
4. Отдельно растопить сливочное масло.
5. Очистить печень от плёнок.
6. Объединить печень, сливки, сливочное масло, луковый концентрат и яйца (важно, чтобы все было комнатной температуры).
7. Тщательно взбить и посолить. Лайфхак – жарьте на сковороде данную массу, чтобы проверить на соль.
8. Заливаем в форму, ставим на противень, который залить водичкой.
9. Выпекать 1,5 часа при температуре 130 градусов (режим верх и низ).
10. Проколоть деревянной палочкой. Если она сухая – паштет готов.
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