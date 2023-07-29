Популярный десерт тирамису можно готовить не только в классическом варианте, но и дополнять разнообразными сезонными фруктами и ягодами: персиками, клубникой, вишнями, малиной и бананом. Как правило, десерт готовится без яиц и выпечки.

Фудблогер Юлия с ником cooking_by_yuliya на своей странице в Instagram поделилась рецептом персикового тирамису за 20 минут.

Ингредиенты:

печенье савоярди

холодные сливки 30% – 200 мл

маскарпоне – 300 г

сгущенка – 100-150 г

персики и нектарины

Видео дня

сахар

желатин – 10 г + вода – 30 мл

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить сироп. Для этого порезать персики и положить в кастрюлю, добавить сахар и немного лимонного сока, залить водой и варить до тех пор, пока фрукты полностью не разварятся.

2. Для крема нужно взбить сначала сливки до состояния густой массы. Далее добавить сгущенку и маскарпоне, взбивать все до пышной густой массы.

3. Далее поочередно погружать печенье в сироп и выложить первый слой торта в форму. Смазать кремом и снова выложить печенье, смоченное в сиропе. Выкладывать так до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

4. Сверху украсить торт персиками или нектаринами.

5. Желатин залить водой и подождать, чтобы набух. После этого растопить массу и смазать ею фрукты сверху. Так они будут блестящие и глянцевые.

6. Готовый десерт оставить в холодильнике на несколько часов. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: