Нежный персиковый тирамису за 20 минут: лучший летний десерт без выпечки
Популярный десерт тирамису можно готовить не только в классическом варианте, но и дополнять разнообразными сезонными фруктами и ягодами: персиками, клубникой, вишнями, малиной и бананом. Как правило, десерт готовится без яиц и выпечки.
Фудблогер Юлия с ником cooking_by_yuliya на своей странице в Instagram поделилась рецептом персикового тирамису за 20 минут.
Ингредиенты:
- печенье савоярди
- холодные сливки 30% – 200 мл
- маскарпоне – 300 г
- сгущенка – 100-150 г
- персики и нектарины
- сахар
- желатин – 10 г + вода – 30 мл
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить сироп. Для этого порезать персики и положить в кастрюлю, добавить сахар и немного лимонного сока, залить водой и варить до тех пор, пока фрукты полностью не разварятся.
2. Для крема нужно взбить сначала сливки до состояния густой массы. Далее добавить сгущенку и маскарпоне, взбивать все до пышной густой массы.
3. Далее поочередно погружать печенье в сироп и выложить первый слой торта в форму. Смазать кремом и снова выложить печенье, смоченное в сиропе. Выкладывать так до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
4. Сверху украсить торт персиками или нектаринами.
5. Желатин залить водой и подождать, чтобы набух. После этого растопить массу и смазать ею фрукты сверху. Так они будут блестящие и глянцевые.
6. Готовый десерт оставить в холодильнике на несколько часов. Приятного аппетита!
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