Чтобы десерт был сытный и вкусный – он не обязательно должен выпекаться, содержать муку, яйца или масло. Альтернативой разнообразным тортикам, пудингам или даже популярному "Тирамису" может стать нежный апельсиново- шоколадный мусс. Его особенность в том, что в блюде совершенно отсутствуют продукты животного происхождения, поэтому это отличный вариант для веганов.

Идея приготовления нежного апельсиново-шоколадного мусса без муки, яиц и масла опубликована на странице фудблогера с ником yourwoodenkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

300 г тофу

120 г шоколада (можно темный)

25 г темного какао

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60 мл растительного молока

мед или кленовый сироп – по вкусу

1-2 ст.л. апельсинового сока

цедра 1 апельсина

0,5 ч.л. соли

Способ приготовления:

1.В блендере взбить тофу до кремовой смеси.

2. На паровой бане растопить шоколад, добавить молоко, сироп и какао. Перемешать.

3. Добавить шоколад в тофу, все хорошо перемешать, добавить апельсиновый сок, цедру и соль.

4. Перемешайте до однородной консистенции. Попробуйте и добавляйте сироп при необходимости.

5. Переложить десерт в форму и поставить в холодильник минимум на 3 часа.

6. Украсить какао и цедрой апельсина.

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