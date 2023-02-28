Нежный шоколадный мусс с апельсином: без муки, масла и яиц
Чтобы десерт был сытный и вкусный – он не обязательно должен выпекаться, содержать муку, яйца или масло. Альтернативой разнообразным тортикам, пудингам или даже популярному "Тирамису" может стать нежный апельсиново- шоколадный мусс. Его особенность в том, что в блюде совершенно отсутствуют продукты животного происхождения, поэтому это отличный вариант для веганов.
Идея приготовления нежного апельсиново-шоколадного мусса без муки, яиц и масла опубликована на странице фудблогера с ником yourwoodenkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г тофу
- 120 г шоколада (можно темный)
- 25 г темного какао
- 60 мл растительного молока
- мед или кленовый сироп – по вкусу
- 1-2 ст.л. апельсинового сока
- цедра 1 апельсина
- 0,5 ч.л. соли
Способ приготовления:
1.В блендере взбить тофу до кремовой смеси.
2. На паровой бане растопить шоколад, добавить молоко, сироп и какао. Перемешать.
3. Добавить шоколад в тофу, все хорошо перемешать, добавить апельсиновый сок, цедру и соль.
4. Перемешайте до однородной консистенции. Попробуйте и добавляйте сироп при необходимости.
5. Переложить десерт в форму и поставить в холодильник минимум на 3 часа.
6. Украсить какао и цедрой апельсина.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: