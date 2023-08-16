Печенье – идеальный продукт для приготовления вкусных, ленивых десертов. Из него получатся вкусные пирожные и даже торты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого торта из печенья, с киви и бананами.

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Ингредиенты:

сметана – 500 г

сахарная пудра – 100 г

ванилин – щепотка

печенье – 200 г

банан и киви (или другие любимые фрукты)

желатин – 15 г (+50 мл воды)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой, оставьте на 15 минут.

2. Смешайте сметану, сахарную пудру и ванилин. Добавьте растопленный желатин и хорошо перемешайте.

3. Добавьте нарезанные небольшими кубиками фрукты и печенье, перемешайте и выложите все в форму покрытую пищевой пленкой, поставьте в холодильник до застывания.

Можно посыпать какао перед подачей!

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