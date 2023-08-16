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Летний торт без выпечки и теста: рассказываем, из чего приготовить самый легкий десерт
Печенье – идеальный продукт для приготовления вкусных, ленивых десертов. Из него получатся вкусные пирожные и даже торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого торта из печенья, с киви и бананами.
Ингредиенты:
- сметана – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
- ванилин – щепотка
- печенье – 200 г
- банан и киви (или другие любимые фрукты)
- желатин – 15 г (+50 мл воды)
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой, оставьте на 15 минут.
2. Смешайте сметану, сахарную пудру и ванилин. Добавьте растопленный желатин и хорошо перемешайте.
3. Добавьте нарезанные небольшими кубиками фрукты и печенье, перемешайте и выложите все в форму покрытую пищевой пленкой, поставьте в холодильник до застывания.
Можно посыпать какао перед подачей!
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