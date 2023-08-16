Летний торт без выпечки и теста: рассказываем, из чего приготовить самый легкий десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт торта

Печенье – идеальный продукт для приготовления вкусных, ленивых десертов. Из него получатся вкусные пирожные и даже торты

Вкусный торт из печенья

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого торта из печенья, с киви и бананами. 

Рецепт торта
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Ингредиенты: 

  • сметана – 500 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • ванилин – щепотка
  • печенье – 200 г
  • банан и киви (или другие любимые фрукты)
  • желатин – 15 г (+50 мл воды)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой, оставьте на 15 минут. 

Желатин для приготовления торта

2. Смешайте сметану, сахарную пудру и ванилин. Добавьте растопленный желатин и хорошо перемешайте. 

Сметана с сахарной пудрой

3. Добавьте нарезанные небольшими кубиками фрукты и печенье, перемешайте и выложите все в форму покрытую пищевой пленкой, поставьте в холодильник до застывания.

Приготовление торта

Можно посыпать какао перед подачей! 

Готовый торт

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