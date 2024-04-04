Никакой химии: как красиво покрасить яйца чаем каркаде за считанные минуты
Если вы хотите быстро и красиво покрасить яйца к светлому празднику Пасхи, для этого лучше выбирать не химические красители, заменив их луковой шелухой, а также например каркаде.
Кулинар поделилась в Instagram простой и точной технологией, как правильно покрасить яйца чаем каркаде.
Как правильно красить яйца каркаде
1. Сначала яйца очень хорошо помойте и положите в кастрюлю вариться в чае каркаде 4-5 минут.
2. Затем выключаем газ и оставляем их постоять 2-2,5 часа (в зависимости от того, какой цвет вы хотите).
3. Достаньте их и вытрите салфеткой и слегка смажьте растительным маслом.
4. Выложите сверху кондитерское золото и серебро, распределите руками или с помощью кисти и готово.
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