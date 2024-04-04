Никакой химии: как красиво покрасить яйца чаем каркаде за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
1,4 т.
Как красиво покрасить яйца

Если вы хотите быстро и красиво покрасить яйца к светлому празднику Пасхи, для этого лучше выбирать не химические красители, заменив их луковой шелухой, а также  например каркаде. 

Яйца к празднику

Кулинар поделилась в Instagram простой и точной технологией, как правильно покрасить яйца чаем каркаде. 

Самый популярный цвет для окрашивания яиц
Видео дня

Как правильно красить яйца каркаде 

1. Сначала яйца очень хорошо помойте и положите в кастрюлю вариться в чае каркаде 4-5 минут. 

Как быстро покрасить яйца каркаде

2. Затем выключаем газ и оставляем их постоять 2-2,5 часа (в зависимости от того, какой цвет вы хотите).

На сколько оставить яйца в чае

3. Достаньте их и вытрите салфеткой и слегка смажьте растительным маслом.

Как правильно покрасить яйца каркаде

4. Выложите сверху кондитерское золото и серебро, распределите руками или с помощью кисти и готово. 

Готовые яйца

Также на OBOZ.UA сообщалось, сколько яиц добавить в тесто для пышной и вкусной паски. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты