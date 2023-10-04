Если на приготовление пищи у вас есть очень мало времени – отличная идея будет отварить макароны. Но сделать гарнир качественным выходит далеко не всегда. Макароны слипаются, развариваются и превращаются в кашу.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении макарон. Изделия получатся невкусными.

Промывка макарон после отваривания холодной водой

Есть стереотип, что макароны нужно промывать холодно водой. чтобы они не слипались. Но делать нельзя. Дело в том, что при попадании воды на изделия из них вымывается весь крахмал. Вкусными такие макароны уже не будут.

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Накрывание кастрюли крышкой при отварке макарон

Если обратить внимание на упаковку, в которой находились макароны, то вы заметите, что там не будет указано накрывать кастрюлю крышкой. Все потому, что изделия станут очень мягкими и разварятся.

Очень мало воды

Для того, чтобы макароны сварились быстро и качественно – им нужно достаточно воды. На 1 литр воды нужно прибавлять максимум 100 грамм изделий. В противном случае – изделия испортятся.

Приготовление макарон без соли

Соль в макароны добавляется не только по вкусу. но и для того, чтобы изделия не разваривались. Специю необходимо добавить в тот момент, когда вода начинает активно кипеть. После этого добавлять макароны.

Слив воды в раковину

Сразу всю воду сливать не нужно. Немного воды слейте в отдельную посуду. Чтобы изделия не были очень сухими, можно добавить немного жидкости.

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