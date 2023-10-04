Никогда не готовьте так макароны: топ-5 самых распространенных ошибок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Как варить макароны, чтобы они не слипались

Если на приготовление пищи у вас есть очень мало времени – отличная идея будет отварить макароны. Но сделать гарнир качественным выходит далеко не всегда. Макароны слипаются, развариваются и превращаются в кашу.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении макарон. Изделия получатся невкусными.

Промывка макарон после отваривания холодной водой

Никогда не готовьте так макароны: топ-5 самых распространенных ошибок

Есть стереотип, что макароны нужно промывать холодно водой. чтобы они не слипались. Но делать нельзя. Дело в том, что при попадании воды на изделия из них вымывается весь крахмал. Вкусными такие макароны уже не будут.

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Накрывание кастрюли крышкой при отварке макарон

Никогда не готовьте так макароны: топ-5 самых распространенных ошибок

Если обратить внимание на упаковку, в которой находились макароны, то вы заметите, что там не будет указано накрывать кастрюлю крышкой. Все потому, что изделия станут очень мягкими и разварятся.

Очень мало воды

Для того, чтобы макароны сварились быстро и качественно – им нужно достаточно воды. На 1 литр воды нужно прибавлять максимум 100 грамм изделий. В противном случае – изделия испортятся.

Никогда не готовьте так макароны: топ-5 самых распространенных ошибок

Приготовление макарон без соли

Соль в макароны добавляется не только по вкусу. но и для того, чтобы изделия не разваривались. Специю необходимо добавить в тот момент, когда вода начинает активно кипеть. После этого добавлять макароны.

Никогда не готовьте так макароны: топ-5 самых распространенных ошибок

Слив воды в раковину

Сразу всю воду сливать не нужно. Немного воды слейте в отдельную посуду. Чтобы изделия не были очень сухими, можно добавить немного жидкости.

Никогда не готовьте так макароны: топ-5 самых распространенных ошибок

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