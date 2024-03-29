Теплая весенняя погода – это идеальная возможность пожарить вкусный шашлык на природе. И самое первое, что нужно сделать, это замариновать мясо. Но здесь необходимо учитывать несколько важных моментов, чтобы не испортить продукт.

Редакция FoodOboz расскажет, как не следует мариновать шашлык, чтобы мясо осталось вкусным. Это касается ингредиентов, которые вы выбираете, а также последовательности добавления.

Слишком много кислоты

Лимонный сок или уксус – это те ингредиенты, которые часто добавляют в маринад для шашлыка. Но если у вас действительно свежее мясо из молодой свинины, например – кислоту вообще не нужно добавлять. Они только испортят нежную текстуру мяса. Для пикантности можно добавить совсем чуть-чуть бальзамического уксуса.

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Использование большого количества ингредиентов

Совершенно неправильно будет перемешивать для маринада все соусы и приправы, которые у вас есть. Достаточно будет всего несколько компонентов: лук, травы, чеснок. Главная задача маринада – сделать шашлык сочным.

Добавление соли в маринад

Соль извлекает влагу из мяса. Поэтому если сначала посолить продукт и так мариновать – шашлык получится очень сухим. Поэтому подсолить мясо лучше всего перед самой жаркой.

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