Никогда не употребляйте такой картофель: им можно отравиться

Картофель является не только одним из самых бюджетных, но и вкусных и полезных овощей, которые можно запекать вкусно с овощами в духовке, а также жарить и делать нежное пюре. Но, стоит обязательно знать, что ее нужно правильно хранить, чтобы она не потеряла полезных свойств и не стала опасной.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, какой картофель категорически нельзя есть и почему.

1. Влажный картофель

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Картофель нужно хранить в сухом и темном месте, чтобы на нем не появились влажные пятна и в них не появились грибки или бактерии. Если же так случилось, такой овощ нужно немедленно выбросить.

2. Картофель, которий долго хранился в холодильнике

Если долго хранить крахмальные овощи в холоде, весь крахмал в них превратиться в сахар. А при варке или жарке такой сахар превращается в акриламид, который является опасным канцероген.

3. Зеленый и проросший картофель

Зеленые пятна на картофеле появляются, если овощ неправильно хранили. Зеленый оттенок картофелю дает токсин соланин, который выделяется в овоще. Специалисты утверждают, что наличие этого токсина очень опасно для здоровья и картофель с таким повреждением нужно сразу выбрасывать, а не обрезать зеленую часть.

В проросшем картофеле кроме соланина содержится еще и хаконин, который придает картофелю горький вкус. Важно знать, что таким картофелем можно отравиться.

4. Погрызенный картофель

Картофель очень любят крысы и мыши, поэтому, если вы увидите на овощах следы от грызунов, ни в коем случаи не ешьте такой овощ. Ведь грызуны могут быть переносчиками многих опасных заболеваний.

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