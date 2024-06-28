Чашка ароматного чая по утрам – это ритуал многих людей. Такой напиток может тонизировать лучше, чем кофе. Но для того, чтобы чай качественно заварился, его заливают крутым кипятком. Этого ни в коем случае делать нельзя.

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Редакция FooDOboz расскажет, какой должна быть оптимальная температура воды для заваривания чая. Из статьи вы узнаете причины, почему это не может быть кипяток.

Что делает крутой кипяток с чаем

нейтрализует ароматность

лишает тонкого вкуса

делает невозможным концентрацию полезных веществ

Поэтому если после приготовления чая вам кажется, что он достаточно водянистый, безвкусный и горький – это неправильная технология заваривания. Особенно, если вы приобрели качественные листья.

Какой водой лучше заваривать чай

В любом случае это не может быть 100 градусов. Если это легкий зеленый чай, оптимальная температура для него – это 70-80 градусов. А для белого вообще 60-70. Таким образом, вы сохраните все ценные антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты и витамины.

Как можно заваривать обычный черный чай

Для такого напитка допустимая температура – не выше 95 градусов. Также важно обратить внимание на время приготовления. Классический чёрный чай нужно заваривать 4-5 минут. Он не будет горьким и полностью раскроет все свои вкусовые качества.

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