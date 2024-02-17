На накопление жира в организме влияет не только на количество и качество физической активности человека, но и то, что и как он употребляет в пищу. Пищевые привычки это очень сложный вопрос, когда хочется изменить свою фигуру в лучшую сторону, ведь от них довольно трудно избавиться.

О том, какие пищевые привычки являются самыми опасными, рассказывает Eatthis. Именно от них нужно избавиться в первую очередь, иначе они будут стоить вам фигуры.

Отвлечение во время приема пищи

Если вы пролистываете ленту социальной сети, или смотрите телевизор во время приема пищи, вы потребляете большие порции. В результате будет происходить переедание, которое, в свою очередь, приведет к увеличению веса.

Видео дня

Употребление большого количества алкоголя

В алкоголе содержится большое количество пустых калорий. Поэтому чрезмерное употребление алкоголя может привести к накоплению жировых отложений в организме. Худшим алкоголем в этом плане считается вино и пиво, поскольку в них содержится дополнительный сахар из пшеницы и винограда.

Недостаточное количество воды

Иногда ощущения, возникающие при обезвоживании организма, можно принять за голод. В результате это приводит к разнообразным перекусам, только усугубляющим фигуру. Чтобы этого не происходило, нужно выработать привычку употреблять воду в течение дня так, чтобы организм насыщался жидкостью и мог нормально функционировать.

Большое количество нездоровой пищи

Питательная пища, конечно, нужна для здорового питания, но следует обращать внимание на размер порций. Так, например, авокадо, семена и орехи, являются отличным источником антиоксидантов и питательных веществ. Однако нужно обращать внимание на количество этих продуктов, иначе вскоре их можно будет увидеть на своей собственной фигуре.

Недостаточное количество овощей и фруктов

В овощах и фруктах содержится клетчатка, которая необходима для здорового функционирования пищеварительной системы организма и в частности кишечника. А еще, овощи и фрукты богаты разнообразными витаминами, полезными веществами и антиоксидантами. В случае недостаточного количества потребления этих продуктов, у человека может возникнуть тяга к другим, гораздо более вредным вариантам пищи.

Также на OBOZ.UA есть и другие полезные советы: