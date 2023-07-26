Летний период – лучшее время для приготовления вкусного шашлыка на природе. Но такое блюдо требует особой технологии. Часто мясо получается очень жестким и засушенным. Все это из-за ряда ошибок.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении шашлыка. Их следует избегать, чтобы блюдо получилось действительно вкусным.

Неправильное мясо

Мнение о том, что шашлык можно готовить из любого мяса – ошибка. Лучше всего для такого блюда подходят именно шея или лопатка. К тому же, очень важно, чтобы мясо было мягким. Выбирайте мясо именно из молодого животного, чтобы избежать жесткой текстуры и кисловатого вкуса.

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Неправильные компоненты для маринада

Чтобы сделать мясо мягким и сочным, очень часто в маринад добавляют лимонный сок, киви или уксус. Но такие продукты только портят качественную свинину, которую вы уже приобрели. Ее не нужно делать мягкой, ведь она уже такая. Нужно всего немного соли, лука и перца. Кислых продуктов избегайте.

Полив мяса маринадом во время жарки

Очень часто, если остается немного маринада, им просто поливают мясо сверху. Но такое действие излишне. Жидкость начнет стекать и гореть. Мясо приготовится неравномерно и получится жестким. Свинину достаточно подержать в маринаде некоторое время. Этого будет достаточно.

Сочетание на одном шампуре и мясо и овощи во время жарки

Овощи приготовятся очень быстро. В то же время, мясу нужно гораздо больше времени. Поэтому не следует совмещать эти продукты на одном шампуре. Овощи гриль жарятся по отдельности. И для них можно сделать отдельный маринад.

Неуместные эксперименты

Кроме традиционных лука, соли и перца в маринад для шашлыка часто хочется добавить какой-то особого вкуса. Кисловатого или пряного. Но делать это нужно очень осторожно. Можно поэксперементировать со сливами и яблоками. А также, корицей или тмином. Кефир, уксус или слишком много специй добавлять не нужно.

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