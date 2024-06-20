Гречневая каша вкусна в горячем виде после приготовления. Затем, даже если разогреть, продукт уже не будет столь аппетитным. Но крупу можно использовать для приготовления очень сытного самостоятельного блюда.

Идея приготовления гречаников со вчерашней гречки опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Изделия можно подавать со свежими овощами или просто есть с хлебом.

Ингредиенты:

гречка – 300 г

фарш – 400 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль/перец

мука для обрушения\

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Гречку соединить с фаршем и хорошо перемешать.

2. Добавить яйцо и на мелкой терке натереть лук.

3. Посолить, поперчить по вкусу.

4. Отлично перемешать.

5. Собрать фарш в кучку.

6. Оторвать кусочек и сформировать продолговатые котлетки.

7. Каждую котлетку со всех сторон обвалять в муке и жарить в достаточном количестве растительного масла на хорошо разогретой сковороде.

8. В конце выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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