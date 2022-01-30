Низкокалорийные чесночные гренки без жарки: из чего приготовить вкусный снек дома

Вы, вероятно, скажете, что такие гренки с легкостью можно приобрести в магазине. Но нет ничего лучше, чем приготовить полезный и бюджетный аналог популярному снеку собственноручно. Главное преимущество чесночных гренок в том, что их не нужно жарить на сковороде в большом количестве растительного масла. Благодаря этому они получаются не столь вредными и калорийными. Минимум ингредиентов и времени – максимум вкуса и удовольствия.

Рецептом чесночных гренок без жарки поделился шеф-повар Константин Оганезов на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

чеснок – 1 головка

сыр – 100 г

зелень – 1 пучок

масло растительное – 3 ст. л.

хлеб (черствый) – 1 шт

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Способ приготовления:

1. Положить головку чеснока в контейнер с водой и разогреть в микроволновке до мягкости – примерно 3 минуты.

2. Готовый чеснок очистить и размять вилкой.

3. Сыр натереть на терке, зелень измельчить.

4. Смешать творог, зелень, чеснок и растительное масло.

5. Хлеб порезать на брусочки и обвалять в полученной массе.

6. Выложить на противень и запекать в духовке примерно 10 минут.

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