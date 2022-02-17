Низкокалорийная шарлотка за 5 минут: в чем секрет десерта
Популярный и всеми любимый десерт шарлотку можно приготовить совершенно по-новому, а именно – в микроволновке. Это займет всего 5 минут. А если выбрать более полезную муку и натуральный подсластитель, шарлотка получится довольно низкокалорийной.
Рецептом поделилась фудблогер Лиза (liza_tasty_blog) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
сметана – 2 ст. л.
подсластитель
разрыхлитель – 1\2 ч. л.
цельнозерновая пшеничная мука – 2 ст. л.
яблоки – 1 шт
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо, сметану, подсластитель и разрыхлитель.
2. Добавить муку. Перемешать до однородности.
3. Очистить и нарезать яблоко. Добавить в тесто и перемешать.
4. Выпекать в микроволновке 4 минуты.
5. По желанию украсить корицей и греческим йогуртом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить шарлотку с яблоками и творогом.