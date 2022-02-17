Низкокалорийная шарлотка за 5 минут: в чем секрет десерта

Популярный и всеми любимый десерт шарлотку можно приготовить совершенно по-новому, а именно – в микроволновке. Это займет всего 5 минут. А если выбрать более полезную муку и натуральный подсластитель, шарлотка получится довольно низкокалорийной.

Рецептом поделилась фудблогер Лиза (liza_tasty_blog) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

сметана – 2 ст. л.

подсластитель

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

цельнозерновая пшеничная мука – 2 ст. л.

яблоки – 1 шт

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Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, сметану, подсластитель и разрыхлитель.

2. Добавить муку. Перемешать до однородности.

3. Очистить и нарезать яблоко. Добавить в тесто и перемешать.

4. Выпекать в микроволновке 4 минуты.

5. По желанию украсить корицей и греческим йогуртом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить шарлотку с яблоками и творогом.