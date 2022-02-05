Низкокалорийное суфле 'Птичье молоко' без выпечки: десерт за считанные минуты

Ситуацию, когда очень хочется чего-нибудь сладенького к чаю, отлично спасают десерты без выпечки. Интересно, что некоторые из них можно приготовить из самых простых ингредиентов. Как например, шоколадное суфле "Птичье молоко", которое является интерпретацией знаменитого десерта. Суфле получается очень нежным, муссовым, а главное – не слишком калорийным.

Рецепт суфле "Птичье молоко" опубликован в кулинарном блоге pp.tastenimfa в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл

какао – 15 г

кисломолочный творог – 125 г

вода – 100 мл

агар-агар – 10 г

сахарозаменитель

Способ приготовления:

1. В молоко добавить сахарозаменитель, какао, воду и агар-агар. Поставить на огонь и варить до полного растворения ингредиентов.

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2. Когда масса немного остынет, постепенно добавить творог. Перемешать.

3. Получившуюся массу перелить в платиковую бутылку. Поставить в холодильник на 5 часов.

4. Перед подачей украсить какао.

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