Низкокалорийное суфле "Птичье молоко" без выпечки: десерт за считанные минуты

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,5 т.
Низкокалорийное суфле 'Птичье молоко' без выпечки: десерт за считанные минуты

Ситуацию, когда очень хочется чего-нибудь сладенького к чаю, отлично спасают десерты без выпечки. Интересно, что некоторые из них можно приготовить из самых простых ингредиентов. Как например, шоколадное суфле "Птичье молоко", которое является интерпретацией знаменитого десерта. Суфле получается очень нежным, муссовым, а главное – не слишком калорийным.

Рецепт суфле "Птичье молоко" опубликован в кулинарном блоге pp.tastenimfa в Instagram.

Суфле Птичье молоко

Ингредиенты:

  • молоко – 300 мл

  • какао – 15 г

  • кисломолочный творог – 125 г

  • вода – 100 мл

  • агар-агар – 10 г

  • сахарозаменитель

Способ приготовления:

1. В молоко добавить сахарозаменитель, какао, воду и агар-агар. Поставить на огонь и варить до полного растворения ингредиентов.

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Процесс приготовления десерта

2. Когда масса немного остынет, постепенно добавить творог. Перемешать.

Кисломолочный творог для десерта

3. Получившуюся массу перелить в платиковую бутылку. Поставить в холодильник на 5 часов.

Готовый десерт

4. Перед подачей украсить какао.

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