Низкокалорийные мини-ватрушки, для которых не нужно готовить тесто: лайфхак из Tik-Tok

Ароматные, пышные и сочные ватрушки с сыром – любимый десерт родом из детства и универсальная выпечка, которая не доставляет хлопот. Если вдруг вы не дружите с тестом, его можно и не использовать. Достаточно будет заменить на более простой продукт – сушки.

Лайфхаком и рецептом мини-ватрушек с сушками поделились в кулинарном блоге mytasty в Tik-Tok.

Ингредиенты:

сушки – 200 г

молоко – 300 мл

кисломолочный творог – 200 г

яйца – 1 шт

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сушки залить молоком и оставить на 2 часа.

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2. Между тем смешать кисломолочный творог, яйца и сахар.

3. В каждую сушку выложить начинку. Выложить ватрушки на противень.

4. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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