Низкокалорийные мини-ватрушки, для которых не нужно готовить тесто: лайфхак из Tik-Tok
Ароматные, пышные и сочные ватрушки с сыром – любимый десерт родом из детства и универсальная выпечка, которая не доставляет хлопот. Если вдруг вы не дружите с тестом, его можно и не использовать. Достаточно будет заменить на более простой продукт – сушки.
Лайфхаком и рецептом мини-ватрушек с сушками поделились в кулинарном блоге mytasty в Tik-Tok.
Ингредиенты:
сушки – 200 г
молоко – 300 мл
кисломолочный творог – 200 г
яйца – 1 шт
сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сушки залить молоком и оставить на 2 часа.
2. Между тем смешать кисломолочный творог, яйца и сахар.
3. В каждую сушку выложить начинку. Выложить ватрушки на противень.
4. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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