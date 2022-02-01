Низкокалорийные мини-ватрушки, для которых не нужно готовить тесто: лайфхак из Tik-Tok

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Низкокалорийные мини-ватрушки, для которых не нужно готовить тесто: лайфхак из Tik-Tok

Ароматные, пышные и сочные ватрушки с сыром – любимый десерт родом из детства и универсальная выпечка, которая не доставляет хлопот. Если вдруг вы не дружите с тестом, его можно и не использовать. Достаточно будет заменить на более простой продукт – сушки.

Лайфхаком и рецептом мини-ватрушек с сушками поделились в кулинарном блоге mytasty в Tik-Tok.

Мини-ватрушки с сушками

Ингредиенты:

  • сушки – 200 г

  • молоко – 300 мл

  • кисломолочный творог – 200 г

  • яйца – 1 шт

  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сушки залить молоком и оставить на 2 часа.

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Подготовка сушек

2. Между тем смешать кисломолочный творог, яйца и сахар.

3. В каждую сушку выложить начинку. Выложить ватрушки на противень.

Приготовление начинки

4. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

@mytasty

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ватрушки за 20 минут, которые не навредят фигуре.

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