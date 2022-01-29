Низкокалорийный банановый чизкейк: чем заменить привычные ингредиенты
Чизкейк всегда считался достаточно калорийным десертом, ведь в его основе слой песочного теста, а также много творожной начинки. Но если заменить некоторые ингредиенты, такой тортик получится достаточно диетическим, сладким и очень нежным. И технология приготовления значительно проще традиционной.
Идеей поделилась нутрициолог Алла Ковалева на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для основания:
овсяная мука – 130 г
яйца – 1 шт
сливочное масло – 7 г
молоко – 40 г
подсластитель – по вкусу
соль – щепотка
Ингредиенты для творожной начинки:
банан спелый – 140 г
мягкий сыр – 140 г
кисломолочный творог – 80 г
молоко – 50 г
яйца – 1 шт
кукурузный крахмал – 25 г
Способ приготовления основания:
1. Сливочное масло растопить.
2. Яйцо смешать с заменителем сахара, солью, молоком и растительным маслом.
3. Высыпать муку, хорошо перемешать ложкой и руками. При необходимости добавить еще молока или муки.
4. Тесто распределить в форме, формируя бортики.
Приготовление творожной начинки:
1. Все ингредиенты сбить погружным блендером.
2. Вылить массу на основание.
3. Поставить в духовку на час при температуре 160 г.
4. Остудить в духовке, затем убрать в холодильник на ночь.
5. Утром осторожно достать из формы и украсить по вкусу. ⠀
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