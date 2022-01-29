Низкокалорийный банановый чизкейк: чем заменить привычные ингредиенты

Чизкейк всегда считался достаточно калорийным десертом, ведь в его основе слой песочного теста, а также много творожной начинки. Но если заменить некоторые ингредиенты, такой тортик получится достаточно диетическим, сладким и очень нежным. И технология приготовления значительно проще традиционной.

Идеей поделилась нутрициолог Алла Ковалева на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для основания:

овсяная мука – 130 г

яйца – 1 шт

сливочное масло – 7 г

молоко – 40 г

подсластитель – по вкусу

соль – щепотка

Видео дня

Ингредиенты для творожной начинки:

банан спелый – 140 г

мягкий сыр – 140 г

кисломолочный творог – 80 г

молоко – 50 г

яйца – 1 шт

кукурузный крахмал – 25 г

Способ приготовления основания:

1. Сливочное масло растопить.

2. Яйцо смешать с заменителем сахара, солью, молоком и растительным маслом.

3. Высыпать муку, хорошо перемешать ложкой и руками. При необходимости добавить еще молока или муки.

4. Тесто распределить в форме, формируя бортики.

Приготовление творожной начинки:

1. Все ингредиенты сбить погружным блендером.

2. Вылить массу на основание.

3. Поставить в духовку на час при температуре 160 г.

4. Остудить в духовке, затем убрать в холодильник на ночь.

5. Утром осторожно достать из формы и украсить по вкусу. ⠀

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :