Низкокалорийный банановый чизкейк: чем заменить привычные ингредиенты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Низкокалорийный банановый чизкейк: чем заменить привычные ингредиенты

Чизкейк всегда считался достаточно калорийным десертом, ведь в его основе слой песочного теста, а также много творожной начинки. Но если заменить некоторые ингредиенты, такой тортик получится достаточно диетическим, сладким и очень нежным. И технология приготовления значительно проще традиционной.

Идеей поделилась нутрициолог Алла Ковалева на своей странице в Instagram.

Рецепт низкокалорийного бананового чизкейка

Ингредиенты для основания:

  • овсяная мука – 130 г

  • яйца – 1 шт

  • сливочное масло – 7 г

  • молоко – 40 г

  • подсластитель – по вкусу

  • соль – щепотка

Овсяная мука для теста
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Ингредиенты для творожной начинки:

  • банан спелый – 140 г

  • мягкий сыр – 140 г

  • кисломолочный творог – 80 г

  • молоко – 50 г

  • яйца – 1 шт

  • кукурузный крахмал – 25 г

Банан для вкусного чизкейка

Способ приготовления основания:

1. Сливочное масло растопить.

2. Яйцо смешать с заменителем сахара, солью, молоком и растительным маслом.

3. Высыпать муку, хорошо перемешать ложкой и руками. При необходимости добавить еще молока или муки.

4. Тесто распределить в форме, формируя бортики.

Кислосолочный творог для основания

Приготовление творожной начинки:

1. Все ингредиенты сбить погружным блендером.

2. Вылить массу на основание.

Ингредиенты для теста

3. Поставить в духовку на час при температуре 160 г.

4. Остудить в духовке, затем убрать в холодильник на ночь.

Приготовление нежной творожной начинки

5. Утром осторожно достать из формы и украсить по вкусу. ⠀

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