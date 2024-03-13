Вкусный десерт совсем не обязательно выпекать – все может быть гораздо быстрее. Из очень простых и полезных ингредиентов выходит вкусный мусс, который вы приготовите всего за 1 минуту. Он будет еще и очень низкокалорийным.

Идея приготовления низкокалорийного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Илоны Костюк (ilonakostyk) в Instagram. В составе нет муки и сахара.

Ингредиенты на 2 порции:

большой банан – 1 шт

конопляные семена – 60 г

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семена чиа – 60 г

какао-порошок – 20 г

миндалевая паста – 30 г

соевое молоко – 370 г

Способ приготовления:

1. Бананы почистить.

2. Поместить в чашу блендера с остальными ингредиентами.

3. Все взбить до однородной массы.

4. Разлить в стаканы.

5. Оставить в холодильнике до застывания.

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