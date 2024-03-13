Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
216
Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

Вкусный десерт совсем не обязательно выпекать – все может быть гораздо быстрее. Из очень простых и полезных ингредиентов выходит вкусный мусс, который вы приготовите всего за 1 минуту. Он будет еще и очень низкокалорийным.

Идея приготовления низкокалорийного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Илоны Костюк (ilonakostyk) в Instagram. В составе нет муки и сахара.

Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

Ингредиенты на 2 порции:

  • большой банан – 1 шт
  • конопляные семена – 60 г
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  • семена чиа – 60 г
  • какао-порошок – 20 г
  • миндалевая паста – 30 г
  • соевое молоко – 370 г

Способ приготовления:

Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

1. Бананы почистить.

Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

2. Поместить в чашу блендера с остальными ингредиентами.

Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

3. Все взбить до однородной массы.

Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

4. Разлить в стаканы.

5. Оставить в холодильнике до застывания.

Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить

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