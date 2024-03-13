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Низкокалорийный десерт в минуту: из чего приготовить
Вкусный десерт совсем не обязательно выпекать – все может быть гораздо быстрее. Из очень простых и полезных ингредиентов выходит вкусный мусс, который вы приготовите всего за 1 минуту. Он будет еще и очень низкокалорийным.
Идея приготовления низкокалорийного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Илоны Костюк (ilonakostyk) в Instagram. В составе нет муки и сахара.
Ингредиенты на 2 порции:
- большой банан – 1 шт
- конопляные семена – 60 г
- семена чиа – 60 г
- какао-порошок – 20 г
- миндалевая паста – 30 г
- соевое молоко – 370 г
Способ приготовления:
1. Бананы почистить.
2. Поместить в чашу блендера с остальными ингредиентами.
3. Все взбить до однородной массы.
4. Разлить в стаканы.
5. Оставить в холодильнике до застывания.
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