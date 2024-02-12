Не все десерты запрещено есть во время диеты. Главное – чтобы это не была калорийная выпечка или шоколад с большим количеством сахара. Поэтому отличным вариантом будет воспользоваться следующей идеей и сделать полезный мусс из тыквы.

Идея приготовления диетического десерта из тыквы в стакане опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Вместо сахара нужно добавить мед.

Ингредиенты:

300 г запеченной тыквы

2 ст.л. сливок

1 ч.л. меда

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1 ст.л. сока лимона

щепотка соли

4 ст.л. семена чиа

Способ приготовления:

1. Тыкву взбить блендером.

2. Добавить сливки и мед.

3. Влить лимонный сок.

4. Положить семена чиа и добавить соль.

5. Все перемешать.

6. Выложить в стакан и поставить в холодильник на 2-3 часа.

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