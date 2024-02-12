Видео дня
Низкокалорийный десерт в стакане, который можно похудеть: из чего приготовить
Не все десерты запрещено есть во время диеты. Главное – чтобы это не была калорийная выпечка или шоколад с большим количеством сахара. Поэтому отличным вариантом будет воспользоваться следующей идеей и сделать полезный мусс из тыквы.
Идея приготовления диетического десерта из тыквы в стакане опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Вместо сахара нужно добавить мед.
Ингредиенты:
- 300 г запеченной тыквы
- 2 ст.л. сливок
- 1 ч.л. меда
- 1 ст.л. сока лимона
- щепотка соли
- 4 ст.л. семена чиа
Способ приготовления:
1. Тыкву взбить блендером.
2. Добавить сливки и мед.
3. Влить лимонный сок.
4. Положить семена чиа и добавить соль.
5. Все перемешать.
6. Выложить в стакан и поставить в холодильник на 2-3 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: