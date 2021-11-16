Ноу-хау от фудблогера – маринованные крабовые палочки: что добавить в необычную закуску

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,2 т.
Ноу-хау от фудблогера – маринованные крабовые палочки: что добавить в необычную закуску

Крабовые палочки можно сравнить с чипсами или даже конфетами – съел одну, и уже невозможно оторваться. Их обычно добавляют в салат как ингредиент. Но из такого продукта можно приготовить что-нибудь гораздо интереснее. К примеру – замариновать. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу и готовится она очень просто.

Идеей приготовления маринованных крабовых палочек поделилась kse_nia.efreme_nko. на странице в Instagram.

Маринованные крабовые палочки

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 500 г

  • масло – 70 г

  • чеснок – 1 зубчик

  • паприка – 0,5 ч.л

  • итальянские травы – 1 ч.л

  • петрушка – пучок

  • соль/перец

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Способ приготовления:

1. Разобрать крабовые палочки и порезать на полоски.

2. К маслу добавить чеснок (мелко нарезанный), травы, паприку, петрушку.

Ингредиенты для маринования

3. Все это осторожно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.

Также крабовые палочки можно не только мариновать, но и жарить. Элементарная идея, на которую не нужно тратить много времени. Поделилась alinka_homon на странице Instagram.

Крабовые палочки с сыром в кляре

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 240 г (не замороженные)

  • сыр – 100 г

  • яйца – 1 шт

  • соль – 1/2 ч л

  • разрыхлитель – 1/2 ч л

  • мука – 2-3 ст л

  • молоко – 50 г

  • масло

Способ приготовления:

1. Для кляра смешать яйцо, муку, разрыхлитель, соль, молоко. Возможно, муки потребуется меньше или больше – все зависит от консиситенции.

2. Развернуть палочку, положить нарезанный соломкой творог внутрь, свернуть и опустить в кляр.

Ингредиенты для кляра

3. В хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла обжарить по 5 минут с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце готовые палочки (для того чтобы взошло лишнее масло).

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