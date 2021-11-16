Ноу-хау от фудблогера – маринованные крабовые палочки: что добавить в необычную закуску

Крабовые палочки можно сравнить с чипсами или даже конфетами – съел одну, и уже невозможно оторваться. Их обычно добавляют в салат как ингредиент. Но из такого продукта можно приготовить что-нибудь гораздо интереснее. К примеру – замариновать. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу и готовится она очень просто.

Идеей приготовления маринованных крабовых палочек поделилась kse_nia.efreme_nko. на странице в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 500 г

масло – 70 г

чеснок – 1 зубчик

паприка – 0,5 ч.л

итальянские травы – 1 ч.л

петрушка – пучок

соль/перец

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Способ приготовления:

1. Разобрать крабовые палочки и порезать на полоски.

2. К маслу добавить чеснок (мелко нарезанный), травы, паприку, петрушку.

3. Все это осторожно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.

Также крабовые палочки можно не только мариновать, но и жарить. Элементарная идея, на которую не нужно тратить много времени. Поделилась alinka_homon на странице Instagram.

Крабовые палочки с сыром в кляре

Ингредиенты:

крабовые палочки – 240 г (не замороженные)

сыр – 100 г

яйца – 1 шт

соль – 1/2 ч л

разрыхлитель – 1/2 ч л

мука – 2-3 ст л

молоко – 50 г

масло

Способ приготовления:

1. Для кляра смешать яйцо, муку, разрыхлитель, соль, молоко. Возможно, муки потребуется меньше или больше – все зависит от консиситенции.

2. Развернуть палочку, положить нарезанный соломкой творог внутрь, свернуть и опустить в кляр.

3. В хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла обжарить по 5 минут с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце готовые палочки (для того чтобы взошло лишнее масло).

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