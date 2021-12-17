Новогодний десерт в стиле тирамису без выпечки: с мандариновым кремом

Обычно новогодние и рождественские праздники ассоциируются с атмосферными и символическими десертами. Именно таким является мандариновый тирамису с апельсиновой пропиткой и мандариновым курдом – идеальный вариант для того, чтобы удивить гостей эффектной подачей и безупречным вкусом. Лакомство, как и классический рецепт тирамису, не нуждается в выпечке и готовится практически с закрытыми глазами. Так же и сьедается на "Ура".

Рецептом тирамису с мандаринами поделилась фудблогер Юлия Вилич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

печенье савоярди

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Для пропитки:

мед\сахар – 30 г

сок лимона\апельсина – 100 мл

Для крема:

маскарпоне – 300 г

сливки 30% – 450 мл

сахарная пудра – 70 г

Для мандаринового с:

мандариновый сок – 120 мл

сахар – 90 г

желтки – 4 шт

масло сливочное – 40 г

цедра апельсина\лимона

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить крем. Холодные сливки взбить с пудрой до стойких пиков.

2. Добавить охлажденный маскарпоне и довести до однородности.

3. Дальше – приготовить курд. Взбить желтки с сахаром, затем добавить сок и цедру. Поставить на водяную баню. Варить в течение 4-5 минут.

4. Снять с огня. Добавить масло и вымешать до однородности. Процедить массу через сито.

5. Для приготовления пропитки необходимо соединить все компоненты и довести до кипения.

6. На этом шаге необходимо собрать торт. Для этого печенье пропитать сначала сиропом, затем погрузить в курд, затем выложить в форму и перемазать кремом. Повторять, пока не закончатся компоненты. Бока тоже помазать кремом. Дать постоять при комнатной температуре 20-30 минут, затем поставить в холодильник на 5 часов.

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