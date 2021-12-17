Новогодний десерт в стиле тирамису без выпечки: с мандариновым кремом
Обычно новогодние и рождественские праздники ассоциируются с атмосферными и символическими десертами. Именно таким является мандариновый тирамису с апельсиновой пропиткой и мандариновым курдом – идеальный вариант для того, чтобы удивить гостей эффектной подачей и безупречным вкусом. Лакомство, как и классический рецепт тирамису, не нуждается в выпечке и готовится практически с закрытыми глазами. Так же и сьедается на "Ура".
Рецептом тирамису с мандаринами поделилась фудблогер Юлия Вилич. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
печенье савоярди
Для пропитки:
мед\сахар – 30 г
сок лимона\апельсина – 100 мл
Для крема:
маскарпоне – 300 г
сливки 30% – 450 мл
сахарная пудра – 70 г
Для мандаринового с:
мандариновый сок – 120 мл
сахар – 90 г
желтки – 4 шт
масло сливочное – 40 г
цедра апельсина\лимона
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить крем. Холодные сливки взбить с пудрой до стойких пиков.
2. Добавить охлажденный маскарпоне и довести до однородности.
3. Дальше – приготовить курд. Взбить желтки с сахаром, затем добавить сок и цедру. Поставить на водяную баню. Варить в течение 4-5 минут.
4. Снять с огня. Добавить масло и вымешать до однородности. Процедить массу через сито.
5. Для приготовления пропитки необходимо соединить все компоненты и довести до кипения.
6. На этом шаге необходимо собрать торт. Для этого печенье пропитать сначала сиропом, затем погрузить в курд, затем выложить в форму и перемазать кремом. Повторять, пока не закончатся компоненты. Бока тоже помазать кремом. Дать постоять при комнатной температуре 20-30 минут, затем поставить в холодильник на 5 часов.
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