Новогодний торт "Монастырская изба": секреты удачного теста от Татьяны Литвиновой

Кто же не любит этот вкусный и, по-настоящему зимний торт из пряного теста с вкусной вишневой начинкой и нежным ванильным кремом – "Монастырская изба". А если его еще и самостоятельно приготовить – он станет настоящим украшением праздничного стола.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом домашнего вкусного торта "Монастырская изба", а также некоторыми секретами, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чтобы тесто было удачным и эластичным, кулинар советует добавить в сметану соду, перемешать и добавить в муку.

Ингредиенты для теста:

Масло сливочное – 200 г

Сметана – 200 г

Мука пшеничная – 450 г

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Сода – 0,5 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Вишня – 400 г

Крем:

Сметана 30% – 800 г

Сахарная пудра – 200 г

Ванильный сахар – 20 г

Способ приготовления:

1. Натрите сливочное масло на терке, добавьте муку, быстро перемешивайте, чтобы масло не растаяло.

2. Смешайте соду со сметаной и добавьте в тесто, хорошо вымешайте и скатайте в шар.

3. Разделите его на 3 ровных части и отправьте в холодильник на 30 минут.

4. После раскатайте тесто очень тонко и при помощи ножа разделите его на 4 ровных части, чтобы трубочки были одинаковыми.

5. В каждую полоску из теста выложите вишни и очень аккуратно заверните.

6. Переложите готовые трубочки на противень застеленный пергаментом и отправьте в разогретую духовку до 180 С на 25-30 минут.

7. После дайте трубочкам полностью остыть.

8. Крем: смешайте жирную, холодную сметану с сахарной пудрой, хорошо взбейте миксером.

9. Соберите торт: на дно блюда выложите крем, далее трубочки и снова крем и так все последующие слои. Сверху можно красиво украсить торт на свое усмотрение.

10. Готовый торт поставьте в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

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